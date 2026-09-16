Село във Великобритания гласува да напусне страната - причината

Жители на село в Оксфордшър гласуваха символично да обявят независимост от Великобритания в знак на протест срещу плановете за настаняване на повече от 1000 мигранти в бивша военна база.

Жителите на Пидингтън, близо до Бицестър, гласуваха във вторник по повод предложението на британското вътрешно министерство за настаняване на до 1256 мъже, търсещи убежище, в близката военна база на Министерството на отбраната в Бицестър.

Около 350 жители на селото имаха възможност да пуснат бюлетината си в малка урна пред селската зала – обществения център на Пидингтън.

Референдумът беше организиран от местния енорийски съвет. От общо 312 подадени гласа 285 са били за напускане на Великобритания, 26 са гласували против, а една бюлетина е била невалидна.

При обявяването на резултата заместник-председателката на енорийския съвет Сузана Пардън заяви: „Ние сме Пидингтън – селото, което реве.“

След вота председателят на съвета Тим Макнали го определи като пример за демокрация в действие.

„Влязохме в тази селска зала като аутсайдери – имахме една смела идея.

Дадохме послание на света“, каза той.

В отговор на думите на жителите, че селото е „изревало“, министърът на културата Лиса Нанди заяви пред BBC Breakfast: „Мисля, че го направиха – чухме ги и ги слушаме.“

Тя заяви, че разбира тревогата на местните жители, когато промени засягат пряко тяхната общност.

„Наистина разбирам, че когато се правят промени, които засягат вашата общност, това може да бъде много тревожно“, каза Нанди.

По думите ѝ правителството е наследило огромно изоставане при разглеждането на молбите за убежище, но вече обработва заявленията значително по-бързо и връща хора, които нямат право да останат във Великобритания.

„Преминаванията с малки лодки това лято намаляха за първи път от много години заради действията, които предприехме“, заяви тя.

Нанди допълни, че докато властите се опитват да овладеят натрупаните проблеми в системата за убежище, страната трябва да изпълнява международните си задължения и да осигурява подслон на хората, които пристигат във Великобритания в търсене на безопасност.