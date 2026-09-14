Скандал във въздуха: Пътничка се съблече по време на полет

Полицаи посрещнаха полет на American Airlines на международното летище в Маями в петък вечерта, след като по време на пътуването е бил подаден сигнал за пътничка, която се съблякла и извършвала непристойни действия пред останалите пасажери, предава "Fox news".

Полет 1779 на авиокомпанията излетял от международното летище Baltimore/Washington Thurgood Marshall малко след 21:00 часа местно време на 11 септември 2025 г. Самолетът е излетял с близо два часа закъснение спрямо предварителния график, сочат публични данни за проследяване на полети.

Airbus A319 кацнал в Маями около 23:23 часа.

Сигнал за пътничка на девети ред

Докато самолетът се намирал във въздуха към Флорида, стюардесите уведомили екипажа в пилотската кабина за инцидент с пътничка на девети ред.

Според данни от системата Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), публикувани от авиационния сайт AirLive, главната стюардеса съобщила, че жена, пътуваща на място 9D, се е съблякла напълно и е извършвала непристойни действия, видими за намиращите се наблизо пътници.

Самолетът не е бил отклонен към друго летище и е продължил по маршрута си към Маями.

Полицията я чакала на изхода

След кацането самолетът пристигнал на Gate D2 в Терминал N на международното летище в Маями.

По информация на AirLive на изхода вече чакали представители на правоохранителните органи. Жената е била задържана.

На този етап не е ясно какви конкретни мерки са предприели членовете на кабинния екипаж по време на полета, за да овладеят ситуацията.