Легендарната „рокля на отмъщението“ на Даяна отива на търг: Очакват до $300 000

Една от най-разпознаваемите рокли в историята на британското кралско семейство отново ще бъде в центъра на вниманието. Легендарната „рокля на отмъщението“ на принцеса Даяна ще бъде предложена на търг през декември, като предварителната ѝ оценка е между 150 000 и 300 000 долара.

Черната вечерна рокля с паднали рамена, създадена от гръцкия дизайнер Кристина Стамболян, е свързана с един от най-напрегнатите моменти в живота на Даяна. Тя я носи на събитие в Serpentine Gallery в Лондон на 29 юни 1994 г. – само часове след като тогавашният принц Чарлз публично признава в телевизионно интервю, че е бил неверен на съпругата си заради връзката си с Камила Паркър-Боулс, днешната кралица Камила.

Роклята ще бъде продадена от Sotheby's на 9 декември. Това ще бъде първият път от близо 30 години, в който емблематичният тоалет ще може да бъде закупен.

Преди да стигне до аукциона, роклята ще обиколи света. Първата ѝ публична поява ще бъде в Sotheby's в Лондон по време на Седмицата на модата – от 18 до 24 септември. През октомври тя ще бъде показана в Хонконг, през ноември – в Женева, а в началото на декември ще пристигне в Ню Йорк, където ще бъде изложена в сградата на Sotheby's Breuer Building.

Даяна първоначално е планирала да облече рокля на Valentino за гала събитието, организирано от Vanity Fair. След като информацията за тоалета изтича в пресата, тя в последния момент променя решението си и избира къса, асиметрична черна рокля, която вече има в гардероба си.

Така вместо Чарлз именно Даяна се превръща в центъра на вниманието на медиите.

Само няколко часа по-рано бъдещият крал е дал интервю за ITV, в което признава изневярата си. Той заявява, че е останал верен на Даяна докато отношенията им не се разпаднали "непоправимо“, за което много съжалявал.

Появата на Даяна с черната рокля се превръща в своеобразен отговор без думи.

„Тя реши, че ще отвърне на удара“, разказва дизайнерът на костюми Уилям Айви Лонг, според когото Даяна избрала тоалет, който преди това смятала за прекалено смел, и просто решила да излезе с него.

Самата рокля вече веднъж е била продавана на търг. През 1997 г., малко преди трагичната смърт на Даяна на 36-годишна възраст, тя продава 79 свои рокли с благотворителна цел – за набиране на средства за организации, работещи в областта на рака и СПИН. Тогава „роклята на отмъщението“ е продадена за 65 000 долара.

През 2017 г. емблематичният тоалет е показан и в Музея на стиловите икони в Ирландия в рамките на изложбата Diana: A Fashion Legacy, посветена на 20-годишнината от смъртта на принцесата.

Образът на Даяна в роклята по-късно е пресъздаден и в сериала The Crown, което допълнително затвърждава мястото му сред най-запомнящите се моменти от нейния стил.

Според Морган Халими, глобален ръководител на отдела за чанти и мода в Sotheby's, силата на роклята не се крие единствено във факта, че е носена от принцеса.

„Модата може да бъде език, когато думите не достигат или просто не са достатъчни“, посочва Халими. По думите ѝ Даяна е разбирала това инстинктивно.

„Тя превърна роклята в едно от най-мощните послания, които някога е отправяла“, допълва Халими.

Според нея моментът се превръща в глобален феномен много преди появата на социалните мрежи и показва как дрехите могат да бъдат използвани не просто като украшение, а като съзнателно средство за изразяване – като щит, оръжие или и двете.