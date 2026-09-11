Звездите на Hell’s Kitchen превземат Пирдоп със стари български вкусове

На 13 септември, неделя, от 11:30 часа Пирдоп ще се превърне в следващата спирка от националното пътешествие на фестивала „Вкусовете на България“. Пространството пред Народно читалище „Напредък 1869“ ще събере популярни шеф-готвачи и телевизионни лица, музика, традиционна българска кухня, етнография, млади кулинарни таланти и много изненади за публиката. Входът е свободен, а храната и напитките, предвидени за дегустация, ще бъдат безплатни до изчерпване на количествата.

Фестивалът в Пирдоп се провежда с подкрепата на Община Пирдоп и със специалното спонсорство на „Аурубис България“. Партньорството е част от ангажимента на компанията към развитието на региона и подкрепата за местните общности, културата и образованието. През март тази година „Аурубис България“ и Община Пирдоп подписаха нова партньорска програма на стойност 563 000 евро, която включва инициативи в областта на образованието, културата, спорта, здравеопазването и социалните дейности.

Кулинарната сцена в Пирдоп обещава да бъде повече от гореща. На живо пред публиката ще готвят Десислава Трифонова и Илиян Събков от Hell’s Kitchen, а към тях ще се присъедини и Нора Недкова от Звездния отбор на Hell’s Kitchen.

Една от основните мисии на „Вкусовете на България“ е да среща модерната кухня със старите български рецепти и да съхранява кулинарната памет на различните региони на страната.

Специален гост в Пирдоп ще бъде етнографът Силвия Янева, която ще върне публиката към традиционните вкусове, обичаи и мястото на храната в живота на българското семейство през поколенията. Посетителите ще могат не само да наблюдават демонстрациите, но и да опитат част от приготвените ястия до изчерпване на предвидените количества.

Един от специалните акценти в програмата ще бъде участието на възпитаници на Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ - Пирдоп. Младите кулинари ще имат възможност да покажат наученото и да премерят сили в специално кулинарно състезание като част от фестивала.

„Вкусовете на България“ ще предложи и богата музикална програма. На сцената ще излязат Пламена Петрова, позната от „Като две капки вода“, и Бриана Пантелеева от „Гласът на България“. Водещи на празника ще бъдат Нина Хамилтън и Красимир Недялков, които ще поведат публиката през кулинарните демонстрации, музикалната програма, традиционните вкусове и срещите с участниците.

Фестивалът се провежда с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата и Община Пирдоп, както и със спонсорството и подкрепата на „Аурубис България“.