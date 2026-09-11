Любопитно

Лондон задраска катарски шейх от гостите си. Половин милион неплатени сметки

Продава на търг колата му

Лондон задраска катарски шейх от гостите си. Половин милион неплатени сметки
11 сеп 26 | 13:30
554
Григор Атанасов

Лондонският хотел The Dorchester, един от любимите на родните ни олигарси, задраска от списъка на гостите си катарски шейх, известен със своята ексцентричност и неплащане на сметки.

Става дума за Насер бин Абдула ал-Тани, който е бизнесмен, член на управляващото семейство, но не заема публична длъжност.

Дължимата сума към хотела с лихвите е 458 000 паунда, съобщава Financial Times.

Хотелът пуска за продажба колата на ал-Тани, Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari от 2011 г. Колата обаче е оценена едва за 31 000 паунда и не може да покрие разходите на шейха и многобройните му гости дори за една нощ.

"Шейх ал-Тани едва наскоро научи за тези процедури, за които не беше правилно уведомен. Сумата, поискана от The Dorchester, е оспорвана и Шейх ал-Тани ще предприеме стъпки за отмяна на съдебното решение", казаха адвокатите на шейха пред медията.

Шейхът оглавява групата Nasser bin Abdulla & Sons Group и е инвестирал в редица международни операции. Известен е със скъпата си колекция от ретро и спортни автомобили, главно Порше и Ламборгини..

Придоби испанският футболен клуб „Малага“ през 2010 година. Десет години по-късно бе отстранен от  управлението заради финансови нарушения.

През юли испански съд издаде международна заповед за арест чрез Интерпол срещу него и членове на семейството му заради присвояване на клубни средства за личен живот.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Великобритания
Още от Любопитно
Коментирай