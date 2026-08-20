Шокиращ обрат връща Хари и Меган на Острова

Принц Хари и Меган готвят сензационно завръщане във Великобритания шест години след като обърнаха гръб на кралските си задължения и започнаха нов живот в Калифорния. Херцогът и херцогинята на Съсекс планират да се преместят още този месец за продължителен период заедно с принц Арчи и принцеса Лилибет, съобщиха „Пийпъл“ и „Дейли телеграф“, цитирани от Ройтерс.

Децата трябва да започнат училище във Великобритания през септември, което превръща решението в най-сериозната промяна в живота на семейството след драматичното му оттегляне през 2020 г. Представител на Хари и Бъкингамският дворец засега не са коментирали официално, но близък до двойката източник е потвърдил информацията.

Кралят разбрал едва преди дни

Завръщането идва след видимо размразяване в отношенията между Хари и баща му. Според „Пийпъл“ крал Чарлз е научил за решението едва в неделя, но е приветствал възможността да прекарва повече време със сина си и внуците си. Семейство Съсекс ще запази домовете си в Калифорния и Португалия, а британският им адрес ще остане частен по съображения за сигурност.

Без връщане в кралския строй

Голямото завръщане няма да означава помирение с монархията във формалния смисъл. Хари и Меган няма да живеят в кралска резиденция и ще останат неработещи членове на кралското семейство според договореното с покойната кралица Елизабет Втора при оттеглянето им през 2020 г.

Това означава, че двойката няма да се върне към официални ангажименти от името на короната. Най-голямата промяна е за децата - седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет за първи път ще учат във Великобритания, като конкретното училище се пази в тайна.

Шест години след кралския взрив

Хари и Меган напуснаха официалния кралски живот през 2020 г. и се установиха в Монтесито, Калифорния. Последваха години на открита война с двореца - интервюто пред Опра Уинфри, документалната поредица за Нетфликс и мемоарите „Резервен“, в които Хари отправи тежки обвинения към баща си и особено към брат си принц Уилям.

Отношенията с Чарлз постепенно започнаха да се подобряват, а миналия месец Меган и децата придружиха Хари във Великобритания и кралят отново се видя с внуците си. Съвсем различна остава ситуацията с принц Уилям - според последните публикации двамата братя продължават почти да не разговарят.

Калифорнийската мечта не донесе всичко

След преместването си в САЩ Хари и Меган подписаха големи договори с медийни компании, но резултатите се оказаха неравномерни. Мемоарите на принца се превърнаха в бестселър, докато договорът им със Спотифай приключи, а лайфстайл предаването на Меган по Нетфликс не получи трети сезон, отбелязва Ройтерс. Въпреки това двойката успя да остане под светлината на прожекторите през всичките шест години далеч от Великобритания.