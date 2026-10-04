Зеленски обеща твърд отговор на Путин. Рафинериите стават основна цел

Украйна ще засили атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на нова руска кампания от въздушни удари, заяви Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс. По думите му Киев разполага с разузнавателни документи, според които Владимир Путин е разрешил значително разширяване на спектъра от цели преди зимата.

Зеленски твърди, че целта е ударите срещу инфраструктура, пътища, училища и болници да принудят хората да напускат Киев и други градове. Украинският президент обаче подчерта, че страната му няма да отвръща с атаки срещу цивилни.

Руските рафинерии стават основна цел

„Трябва да отговорим по всеки възможен начин“, заяви Зеленски. Според него при удари срещу украинската енергийна инфраструктура Киев трябва да атакува руските енергийни обекти, които осигуряват средства за войната.

„На първо място нефтопреработвателните заводи“, посочи президентът. Той обаче направи разграничение между тези цели и гражданската инфраструктура, като заяви, че Украйна няма да нанася безразборни удари срещу цивилни обекти.

Това идва въпреки призива на Доналд Тръмп от миналия месец Киев да се въздържа от атаки срещу руски петролни съоръжения заради опасенията от повишаване на цените на дизела на световните пазари.

Къде е моята ФП-9?

Един от най-силните моменти в интервюто беше разказът на Зеленски за новата украинска ракета ФП-9. Украйна вече съобщи за първо бойно използване на собствената балистична ракета ФП-7 с обсег около 250 километра, но Киев настоява за значително по-далекобойна система.

Зеленски разказа, че лично е притиснал производителя „Файър Пойнт“ да ускори разработката на ФП-9. Компанията твърди, че ракетата ще има достатъчен обсег, за да достигне Москва.

„Казах им: „Къде е моята ФП-9?“ Имаме нужда от ФП-9“, разказа Зеленски. По думите му той очаква новата ракета да бъде готова още тази есен.

Киев твърди за нова руска доктрина

Зеленски заяви, че украинското разузнаване е получило документи за нова руска доктрина, която според него позволява удари срещу много по-широк кръг инфраструктурни и граждански цели.

„Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове“, каза той.

Кремъл не е коментирал конкретно тези твърдения. Руското външно министерство заяви, че Москва ще продължи систематично да нанася удари в отговор на украинските атаки срещу Русия. И Москва, и Киев отричат умишлено да атакуват цивилни.

Контраофанзива с кодово име „Вивалди“

Зеленски разкри и името на продължаваща украинска контраофанзива в Донбас - „Вивалди“. По негови данни украинските сили са си върнали около 140 кв. км територия.

Украинският президент свърза засилените руски удари и с развитието на фронта. Според него Владимир Путин се стреми да демонстрира сила в момент, когато руската армия търпи по-големи загуби и губи позиции в ключов район. Това е позиция на Зеленски, която Москва оспорва.

Тежка битка за небето

Киев се подготвя и за нова зимна въздушна кампания. Според украински представители Русия е натрупала стотици балистични ракети, а новите реактивни дронове „Шахед“ създават сериозни затруднения за противовъздушната отбрана.

Зеленски заяви, че Украйна използва изтребители Ф-16 и МиГ срещу част от тези дронове, но запасите от 20-милиметрови боеприпаси намаляват. Киев разработва пет нови модела дронове прехващачи, а първите тестове на два от тях са дали около 30% успеваемост.

През втората половина на октомври Украйна очаква и първата доставка на малки ракети за противовъздушна отбрана, предназначени именно за борба с новите реактивни „Шахед“.

Зеленски предупреждава Вашингтон

Украинският президент призова САЩ да не нормализира отношенията с Русия преди постигането на мир. Той заяви, че би се срещнал с Путин за преговори по време на срещата на Г-20, но предупреди Вашингтон да не приема, че евентуален руски контрол върху Донбас автоматично ще сложи край на войната.

„Не е справедливо просто да се нормализират отношенията“, каза Зеленски. Според него възстановяването на икономическите и дипломатическите връзки на Русия със Запада трябва да бъде обвързано с постигането на мир.