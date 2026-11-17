7 месеца след разгромната си победа на парламентарните избори и две седмици след успеха на президентските, Румен Радев отвори същинската страница на управлението си: Бюджетът. Досега прелистваше предговора на властта, отговаряйки на всевъзможните критики в него от страна на опозицията, потушавайки словесни пожари, породени от интригите на ГЕРБ и най-вече ПП и ДБ.

Политическите постановки на опозицията

В рамките на броени дни ПП и ДБ спретнаха няколко политически постановки на властта. Първо бе скандалът с охраната на Михаела Доцова, после дойде драмата с пенсиите, при която кабинетът уж искал да пренасочи част от втория стълб към НОИ. Последва истерията с личните асистенти на децата с увреждания и обвиненията, че властта искала да им отнеме парите. Накрая дойде и геополитическа буря защо Радев не е съгласен с преамбюла на Дъблинската декларация.

Активното мероприятие с Ива Михайлова

Последното активно мероприятие бе скандалът с българката от Северна Македония Ива Михайлова, който Белобрадова, Божанов и Мирчев истеризираха почти до Брюксел, защото просто искат да овладеят ДАНС и да сменят шефа на службата Пламен Тончев. Наивно е да се мисли, че контраразузнаването ще се занимава с това в кой подкаст Михайлова да даде интервю и дори ще я заплашва със спиране на решението. Ива отрече, ДАНС също. Не съм ДАНС, а ФБР, отговори Карбовски. Но димката още обикаля страната, а опозицията точи зъби за парламентарен скандал.

Извинението на Радев

В понеделник видяхме един нов Радев. Стабилен, спокоен, уверен. Той първо се извини на майките на деца с увреждания. Не защото кабинетът е искал да им вземе парите, а защото политически сили пак се опитаха да извлекат дивиденти на гърба на личните им трагедии. А след това премиерът каза три изключително важни неща.

Първо – забрани на хората си – министри, депутати и партийци, да се оправдават с предишните управления. Да, наследството е тежко, особено финансовото. Но Радев знае, че хората вече не се вълнуват от това. Те са дали доверието си на „Прогресивна България“ и чакат резултати от нея. И ако камионът няма спирачки, той трябва да измисли как да осъществи завоя без да го обърне.

Нов курс към опозицията

Второ – зададе нов курс към опозицията. За първи път премиер каза, че иска силна опозиция. И ако тя е коректив, дава разумни предложения и прави обосновани критики, той ще се съобрази с нея. Така Радев протегна ръка към партиите в НС. Предстои гласуването за ВСС, където трябват 160 гласа и „Прогресивна България“ е готова да преговаря с опозицията. Защото, както казаха и Иво Христов и Антон Кутев, във ВСС е важно да има само професионалисти. А те са в целия спектър.

В същото време Радев прикова вниманието на хората си върху капаните, заложени от опозицията. Не се оставяйте да бъдете въвличани в манипулации и режисирани скандали, призова премиерът.

Защо? Защото улисани в дребните партийни интриги и депутатите, и хората не чуха най-важното послание на премиера.

Индустриалният пробив

„Искам най-отговорно да заяви, че ни предстои истински пробив. Предстои привличането на чуждестранни инвестиции, стратегически и огромни по мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита. Но трябва да работим много, много по-интензивно“, каза Радев.

Всъщност бюджетът освен че гаси социалните пожари с пенсии, майчински, лични асистенти, пари за облекло, по-високи учителски заплати и т.н., трасира пътя на нов индустриален скок, който, ако се реализира, би измъкнал страната ни от задните позиции на икономическите класации в ЕС. Пари за индустриални зони, превръщането на „Доброславци“ в технологичен хъб, привличането на мащабни чужди инвестиции - това са неща, които хората не виждат, плащайки сметките си за газ, ток и парно, но стъпки, които ще създадат стабилната основа за икономическо развитие. И намаляване на дефицита, който дърпа езика на опозицията за политически скандали.

Време за смели решения

Истината е, че след 7 месеца във властта Радев на практика каза, че наистина е време кабинетът да излезе от траншеите на опозицията и да тръгне по пътя на собствената си амбициозна управленска програма. Прав е. Действията на Мая Манолова и Росен Карадимов срещу безобразията на веригите, доказват, че хората харесват и подкрепят смелите решения. Дойде време за тях.