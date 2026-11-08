Вдигат пенсии и майчински, коледните добавки - през ноември

Майчинството през втората година ще се увеличи от 398 на 450 евро, минималната работна заплата ще достигне 660 евро, а коледните добавки за най-уязвимите ще останат 50 евро. Това са част от социалните мерки, заложени в проектобюджета за 2027 г., които представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV.

Тя отхвърли критиките на опозицията, че предложеният бюджет ще доведе до допълнително обедняване на българите.

„В сферата на социалните разходи имаме над 300 млн. евро повече, които са предвидени в бюджета, а отделно от това имаме увеличение в общественото осигуряване на всички осигурителни плащания“, заяви Ефремова.

По думите ѝ основната цел на правителството е да запази покупателната способност на хората в условията на висока инфлация.

Голямата промяна с майчинските

Една от основните промени в бюджета е увеличаването на обезщетението за отглеждане на дете през втората година. То ще нарасне от 398 на 450 евро месечно.

Предвижда се и по-високо обезщетение за майките, които решат да се върнат на работа преди детето им да навърши две години.

В момента те получават 50% от обезщетението, а според предложените промени този дял ще стане 75%.

„Това е промяната в този сегмент – обезщетението за майчинство. Ще ги направи малко по-спокойни“, коментира социалният министър.

Тя призна, че сумите не са особено високи, но подчерта, че България осигурява продължителна подкрепа за майките в сравнение с много други европейски държави.

Ефремова уточни, че заради увеличаването на максималния осигурителен доход ще се повиши и обезщетението през първата година за жените, които се осигуряват върху максималния размер.

Нови данъчни облекчения за родители – как ще се доказват разходите?

Правителството предлага ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще обхваща разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

Сред тях са посещенията на спортни и танцови школи, частни уроци и занимания с логопед.

Според социалния министър родителите ще трябва да съхраняват документите за направените разходи, но няма да се налага да ги представят при всяко ползване на облекчението.

„Достатъчно е да събират бележките, които така или иначе взимат от школата по танци, от школата по спорт или от друг тип уроци, които взимат децата им. Те няма да се представят задължително. Само при проверка и при поискване ще трябва да бъдат представени“, обясни Ефремова.

По-високи пенсии от средата на 2027 г.

Социалният министър увери, че пенсионерите ще получат увеличение на доходите си през следващата година.

По думите ѝ е предвидено осъвременяване на всички видове пенсии от средата на годината, като процентът на увеличението ще бъде по-висок от прогнозната инфлация.

Тя коментира и въпроса за разликата между минималната пенсия и линията на бедност.

Според цитираните от водещата разчети на Асен Василев минималната пенсия ще бъде 374 евро, докато линията на бедност ще достигне 443 евро.

Ефремова оспори твърдението, че това автоматично означава, че над 1,2 млн. пенсионери ще живеят под линията на бедност. Тя посочи, че за подобна оценка трябва да се вземат предвид всички доходи на домакинствата, а не единствено размерът на получаваната пенсия.

Ще бъдат ли прехвърляни средства от частните пенсионни фондове?

Министърът коментира и политическия спор около възможността част от пенсионните вноски във втория стълб да бъдат пренасочени към държавното обществено осигуряване.

Ефремова заяви, че не може да потвърди дали са водени конкретни разговори по подобна идея.

Тя обаче подчерта, че пенсионната система се нуждае от предвидимост и че големи промени не трябва да се правят без обществено съгласие.

„Не е добре да се правят резки трусове, без те да са съгласувани, без да има широк обществен консенсус“, заяви социалният министър.

По думите ѝ окончателните мерки за увеличаване на приходите в осигурителната система включват повишаване на минималния и максималния осигурителен доход, по-добра събираемост и засилен контрол върху сивата икономика.

Минималната заплата става 660 евро вместо предложените 672,80 евро

Наталия Ефремова потвърди, че минималната работна заплата през 2027 г. ще бъде 660 евро.

Тя призна, че първоначално е настоявала за по-висок размер – 672,80 евро, но възможностите на бюджета не са позволили това.

По думите ѝ в разговорите с Европейската комисия е имало настояване социалните разходи да не бъдат увеличавани.

„Голям успех е изобщо, че имаме повишение не само в частта минимална работна заплата, а и в цялостния пакет за социални разходи“, коментира Ефремова.

За служителите в бюджетната сфера е предвидено увеличение на възнагражденията с 5%, въпреки исканията на синдикатите за 10%.

Замразяване на заплатите в МВР и отбраната

Социалният министър коментира и недоволството сред служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“, чиито възнаграждения няма да бъдат увеличени през следващата година.

Тя припомни, че през предходните години заплатите в тези системи са нараснали значително.

„Техните възнаграждения бяха увеличени с много голям процент през предходни години и това всъщност води до едно несъразмерно увеличение спрямо други заети в публичния сектор“, заяви Ефремова.

По думите ѝ при евентуални протести правителството ще разговаря със синдикатите, но към момента бюджетът е представен с предвиденото замразяване на доходите.

Реформа на ТЕЛК и нов подход към хората с увреждания

През 2027 г. се предвижда поетапно въвеждане на промени в системата за медицинска експертиза и предоставянето на социална подкрепа за хората с увреждания.

Ефремова обясни, че реформата ще засегне както начина на оценяване на уврежданията, така и условията за достъп до социални плащания.

Според нея действащият механизъм за лична помощ не винаги постига основната си цел – осигуряването на независим живот.

„Ще търсим какво те могат да правят, за да си помогнат на себе си, на семействата си, на обществото“, заяви министърът.

Предвижда се нов подход при оценяването на работоспособността и индивидуалните потребности, както и законодателни промени.

Коледните добавки от 50 евро започват да се изплащат през ноември

Социалният министър съобщи, че изплащането на коледните добавки за най-уязвимите групи ще започне още през ноември.

Бонусът е в размер на 50 евро и ще обхване осем групи правоимащи, сред които пенсионери с ниски доходи, семейства с деца, хора с увреждания, получаващи социални помощи, както и военноинвалиди и военнопострадали.

„Нашата цел ще бъде голямото изплащане да бъде през ноември, така както е заложено и в законодателството“, заяви Ефремова.

Тя уточни, че за част от хората плащането може да остане за началото на декември, тъй като все още се обработват заявления за помощи за отопление.

В проектобюджета за 2027 г. размерът на коледните и великденските добавки също остава 50 евро.