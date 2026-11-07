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Нов герой! Цяла Полша говори за младия полицай, ликвидирал терориста (ВИДЕО)

Във видеата, снимани от случайни минувачи, се вижда как полицаят стреля 6 пъти в терориста

Нов герой! Цяла Полша говори за младия полицай, ликвидирал терориста (ВИДЕО)
07 ное 26 | 23:08
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Мира Иванова

Полша има нов герой - младият полицай, който въпреки собствената си сериозна травма успя да неутрализира с няколко изстрела терориста в Краков днес следобед и го държеше на прицел до пристигането на подкреплението. Това пишат полски медии. Видеа, показващи този момент от днешната атака в центъра на полския град, заляха социалните мрежи.

Във видеата, снимани от случайни минувачи, се вижда как полицаят стреля 6 пъти в терориста, който е бил с бронежилетка, след което коленичи и стреля седми път. Някоко секунди още държи мъжа на прицел, за да се увери, че той вече не представлява опасност. След което самият полицай пада по гръб на тротоара заради раните си.

Всичко това се случва на кръстовището на улиците "Дитла" и "Страдомска" в краковския квартал Казимеж, където колата на терориста се блъсва в друг автомобил при опита му да избяга. Тогава нападателят излиза от колата си и открива огън срещу приближаващите полицаи.

Известно е, че двамата полицаи са сериозно ранени при престрелката. "Единият от тях е в критично състояние и лекарите се борят за живота му. В момента не знам дали е този, който е неутрализирал нападателя, или другият, по когото е стреляно близо до патрулната кола", е заявила заместник-инспекторът Катаржина Чесло от полицията в Малополша пред полското издание Fakt.

Нападателят е 25-годишният полски гражданин Михал О. от град Островец-Швентокшиски. Преди това той е служил в армията, имал е разрешително за две оръжия. По време на нападението е шофирал колата на 52-годишния си баща, който има разрешително за 11 оръжия. Нападателят е бил ранен при задържането си и е претърпял операция.

Полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински обяви на пресконференция, че според предварителна информация нападението в центъра на Краков може да е било мотивирано от крайнодясна идеология. "Всичко сочи към факта, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясна идеология и този аспект ще бъде разследван", каза Кервински.

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Автор Мира Иванова

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