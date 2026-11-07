Мелания с нов удар. Осигури 7 млн. долара за студенти

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която показа, че и дипломацията, и политиката са нейни силни черти, направи нов удар. Тя обяви партньорство на стойност 7 милиона долара между Щатския университет на Луизиана (LSU) и нейната програма Fostering the Future („Насърчаване на бъдещето"). То цели осигуряването на стипендии за студенти в университета, преминали през системата за приемна грижа, съобщи Асошиетед прес.

„Това постижение ще даде на младите хора от системата за приемна грижа опора за стабилност, солидна образователна основа и шанс да изградят прекрасен живот", заяви тя по време на събитие с президента на LSU Уейд Рус.

Тръмп и LSU са осигурили над 7 милиона долара под формата на частни дарения за създаването на целеви фонд за стипендии, съобщиха от Белия дом. Оттам уточниха, че MMR Group Inc. – компания за електромонтажни дейности, базирана в Батън Руж – е предоставила 5 милиона долара, а други дарители към фондацията на LSU са осигурили още над 2 милиона долара.

По-късно първата дама планира да присъства на футболния мач между LSU и Университета на Алабама, който също участва в инициативата.