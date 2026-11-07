Какво става? И братът на Меган заподозрян за педофилия

Филипинските власти проверяват твърдения, че непълнолетни момичета са посещавали дома на Томас Маркъл-младши. Междувременно баща му беше арестуван във Флорида и обвинен в притежание на материали със сексуално насилие над деца

Нов тежък скандал разтърси семейството на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл. След като баща ѝ Томас Маркъл-старши беше арестуван в САЩ по обвинение в притежание на материали със сексуално насилие над деца, филипинските власти насочиха вниманието си и към неговия син, Томас Маркъл-младши. Полубратът на съпругата на принц Хари вече фигурира като лице, представляващо интерес за разследването, съобщава американското списание People.

Вътрешният министър на Филипините Джонуик Ремула потвърди на 5 ноември, че полицията проверява информация за непълнолетни момичета, които според свидетели са посещавали дома на Маркъл-младши в провинция Себу.

„Има признаци, които сочат, че синът също може да е замесен в престъплението, но засега той е само лице, представляващо интерес, и все още не се разглежда като заподозрян“, заяви Ремула пред журналисти.

Това разграничение е съществено. Към момента срещу 60-годишния Томас Маркъл-младши няма обявено обвинение, а властите продължават да проверяват получените свидетелски сведения.

Според филипинското издание GMA News свидетели са разказали, че в жилището му били водени непълнолетни момичета. Разследващите получили информация и за осветително оборудване, използвано при заснемане на видеоклипове.

Маркъл-младши обяснил, че записвал клипове за TikTok. По думите на министър Ремула при проверката на публичния му профил разследващите не открили видеа с непълнолетните момичета, за които свидетелите съобщили. Тези обстоятелства все още се изясняват.

Любопитното е, че именно Томас Маркъл-младши е човекът, който първоначално сигнализирал властите за предполагаемите незаконни материали, открити сред вещите на баща му. След неговата информация започнало международно разследване с участието на правоохранителните органи на Филипините и САЩ.

Разследващите във Филипините съобщиха, че са получили хиляди изображения и видеоматериал, за които има съмнения, че документират сексуално насилие над деца. По данни на министър Ремула става въпрос за приблизително 7500 фотографии и един видеозапис.

Властите проверяват собствеността на електронните устройства, от които са извлечени материалите, както и дали са свързани с престъпления, извършени на територията на страната.

Междувременно случаят претърпя развитие и в Съединените щати. На 6 ноември американското Министерство на правосъдието обяви, че 82-годишният Томас Маркъл-старши е арестуван във Флорида.

Срещу бащата на Меган Маркъл е повдигнато федерално обвинение за притежание на материали със сексуално насилие над деца. То е свързано с две складови помещения в района на Лос Анджелис, които той е наемал от 2008 г.

При претърсванията агентите на ФБР иззели приблизително 78 предмета, сред които фотографски негативи, диапозитиви и книги. Според съдебните документи част от намерените изображения показват мъж, идентифициран от свидетел като Томас Маркъл-старши, в непристойни ситуации с непълнолетни момичета.

Тези твърдения са част от обвинението и предстои да бъдат разгледани от съда. Американските власти посочват, че при осъдителна присъда Маркъл-старши е изправен пред максимално наказание от 20 години лишаване от свобода.

След ареста той се яви пред федерален съд в Тампа. Заседанието продължило около половин час, като 82-годишният мъж бил въведен в залата с инвалидна количка.

Съдът разреши той да остане извън ареста при условията на домашно задържане и електронно наблюдение в заведението за подпомагано живеене във Флорида, където пребивава. На заседанието Маркъл не заяви дали се признава за виновен.

Бащата на херцогинята на Съсекс по-рано категорично отрече твърденията срещу себе си, като ги определи като „болни лъжи“.

Случаят привлече международно внимание и заради отдавна прекъснатите отношения между Меган Маркъл и баща ѝ. Двамата са отчуждени още от периода около сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г.

След първите публикации за разследването представители на Меган съобщиха, че тя е силно разстроена от обвиненията. Херцогинята посочи, че още преди години е получила информация за тревожни твърдения срещу баща си и е взела решение да ограничи контактите му със своите деца.

Филипинските власти продължават да проверяват дали Томас Маркъл-младши има отношение към установените обстоятелства. Засега не са обявили наказателно обвинение срещу него.

Разследването срещу баща му също продължава. Предстоят следващи съдебни действия в САЩ, а американските и филипинските служби обменят информация по случая.

Към 7 ноември 2026 г. Томас Маркъл-старши е обвиняем, но не е осъден, а синът му е единствено лице, представляващо интерес за филипинските разследващи.

Информацията е потвърдена от публикации на People, Reuters и филипинската телевизия GMA News, както и от официалното съобщение на Министерството на правосъдието на САЩ.

Източник: Флагман



