Тръмп с голяма новина за войната в Украйна! Готви историческа сделка за Европа

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че се подготвя голямо споразумение, което може да сложи край на войната между Русия и Украйна и да обхване цяла Европа. Изявлението дойде след негова лична среща в Белия дом с Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин.

Тръмп заяви, че уреждането на конфликта е близо, а нов кръг от преговори между Москва и Киев с американско посредничество е насрочен за следващата седмица. Междувременно първата дама Мелания Тръмп събра представители на Русия и Украйна на съвместно събитие, посветено на постигнатото с нейно посредничество хуманитарно примирие.

Всички ще бъдат въодушевени

Пред журналисти в Белия дом американският президент потвърди, че е разговарял лично с Кирил Дмитриев, но отказа да разкрие подробности от срещата. „Не мога да ви кажа какво обсъждахме. Но ви казвам, че ще има споразумение, и то ще бъде голямо споразумение“, заяви Тръмп, цитиран от „Асошиейтед прес“.

Президентът очерта и мащаба на очакваната договореност, като посочи, че тя няма да се ограничава само до Украйна. „Това ще бъде голямо споразумение и то ще включва повече от Украйна. Бих могъл дори да кажа, че то може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени“, заяви Тръмп, цитиран от „Ройтерс“.

Американският президент посочи, че според него войната между Русия и Украйна е близо до уреждане. Той потвърди също, че не се е срещнал лично с украинските представители, които по същото време са били в Белия дом.

Нови мирни преговори в Абу Даби

Дипломатическите контакти продължават и през следващата седмица. За 10 и 11 ноември в Абу Даби са насрочени нови преговори между представители на Русия и Украйна с посредничеството на Съединените щати.

Според Аксиос американската делегация ще бъде водена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Предстоящата среща следва проведените през последните седмици разговори на американските представители с Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Къшнър съобщи, че американски представители са провели в Брюксел „продуктивни и съдържателни разговори“ с Украйна, НАТО и европейски партньори. Обсъдени са гаранциите за сигурност на Украйна и по-широката архитектура на европейската сигурност.

По думите му участниците в разговорите работят по пет основни направления. Сред тях са постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждни канали за комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и дългосрочна рамка за европейската сигурност.

„Всяко споразумение трябва изцяло да зачита суверенитета, териториалната цялост и независимото вземане на решения на всяка държава. Всяка страна ще запази правото сама да определя своята сигурност и съюзи“, заяви Къшнър.

Той подчерта, че НАТО ще продължи да заема централно място в колективната отбрана на Европа.

Мелания събра Русия и Украйна в Белия дом

Срещата на Доналд Тръмп с Кирил Дмитриев се състоя в деня, когато Мелания Тръмп беше домакин на представители на двете воюващи държави.

Поводът беше шестдневното примирие в окупирания украински град Олешки, договорено с посредничеството на първата дама. Споразумението позволи доставянето на хуманитарна помощ и организирането на евакуация на цивилни граждани.

„Ние избрахме човечността пред войната. Животът на невинните хора трябва да стои над разделенията, породени от войната“, заяви Мелания Тръмп, цитирана от Фокс нюз.

Тя разказа, че е научила за хуманитарната криза в Олешки през септември и е възложила на своя представител Марк Бекман да започне разговори с Русия и Украйна.

Според съобщението на Белия дом постигнатата договореност е позволила безопасната евакуация на близо 800 души. Мелания Тръмп е участвала в подготовката на операцията, включително в обсъждането на маршрутите за евакуация, разминирането, медицинската помощ и достъпа до болници.

Пратеникът на Путин благодари на първата дама

Кирил Дмитриев участва в съвместното събитие с украинските представители и благодари на Мелания Тръмп за нейното посредничество.

„Президентът Путин също оценява миротворческите усилия на президента Тръмп и работата на неговия екип по мирен план за разрешаване на украинската криза“, заяви Дмитриев, цитиран от Фокс нюз.

Той посочи, че американският президент е отправял към Путин искания за подкрепа на инициативи за размяна на пленници, освобождаване на американски граждани и други хуманитарни действия. „Президентът Путин подкрепи тези идеи и инициативи“, заяви руският представител.

От украинска страна в събитието участваха Давид Арахамия, ръководител на парламентарната група на партията на Володимир Зеленски, и омбудсманът Дмитро Лубинец.

Арахамия благодари на първата дама за усилията й и призова хуманитарните инициативи да продължат. „Свършихте невероятна работа. Определено бихме искали да ви помолим да продължите и да намерите нови мисии, за да намалим напрежението колкото е възможно повече“, заяви украинският представител.

Украинската делегация връчи на Мелания Тръмп орден „Княгиня Олга“ първа степен, присъден от президента Зеленски за нейния принос към хуманитарните усилия.

Примирието в Олешки като начало на по-голямо споразумение

Постигнатото примирие в Олешки започна на 29 октомври след подписването на споразумение между представители на Русия и Украйна на 23 октомври.

В града, разположен срещу Херсон на другия бряг на река Днепър, преди войната са живели около 24 000 души. Според данните на Белия дом през октомври там са останали приблизително 1700-2000 жители, предимно възрастни хора, както и около 50 деца.

Договорената хуманитарна операция предвиждаше доставяне на храна, лекарства и медицинска помощ, както и осигуряване на безопасни маршрути за желаещите да напуснат града.

Мелания Тръмп призова представители на двете страни да използват постигнатото като основа за нови договорености.

„Сега трябва да използваме смелостта, която проявихме в Олешки, за да намерим общ език чрез споделената загриженост за страданията на невинните хора. Заедно можем да създадем нещо по-трайно от временно примирие“, заяви тя.

„Нека Олешки бъде онази малка искра, която ще се превърне в траен пламък на мира“, допълни първата дама.