Погледнете нагоре тази нощ: Тауридите могат да ни изненадат с огнени следи

Няколко метеора на час и възможност за особено ярка светлинна следа -това могат да предложат Тауридите на търпеливите наблюдатели. Нощта на 5 срещу 6 ноември е в периода около максимума на южния клон на потока, който NASA поставя около 5 ноември.

Тауридите са известни с ярките метеори, понякога наричани „огнени кълба“. В своя ноемврийски обзор NASA посочва ориентир от около пет метеора на час при идеални условия. В населено място, при облаци или силно осветление видимите метеори могат да бъдат значително по-малко.

Потокът е част от комплекс, свързан с кометата Енке. При движението си около Слънцето Земята пресича области с оставени космически частици. Попадането им в атмосферата поражда светлинните следи, които наблюдаваме от земята. Името Тауриди идва от съзвездието Телец — областта, от която метеорите привидно се разлитат.

Най-подходящото време да ги потърсите е след полунощ, когато Телец е високо в небето. За наблюдение от България са нужни ясно небе и място с възможно най-малко светлинно замърсяване. Изберете открит изглед, далеч от улични лампи и осветени фасади.

Телескоп не е необходим. Гледайте с невъоръжено око и обхващайте възможно най-голяма част от небето. Оставете около половин час на очите си да свикнат с тъмнината; яркият екран на телефона пречи на това приспособяване. Топлите дрехи и удобното място за сядане ще направят чакането по-приятно.

Ако тази нощ облаците попречат, остават още възможности. Според календара на Международната метеорна организация Южните Тауриди са активни до около 20 ноември, а Северните — до около 10 декември, с максимум около 12 ноември. Новолунието на 9 ноември създава благоприятни условия за наблюдение в периода между двата максимума, когато лунната светлина е слаба.