Всичко за Nasa

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NASA търси ловци на астероиди

NASA търси ловци на астероиди

Вашингтон. 35 000 долара награда могат да получат цивилни учени, които разработят подобрени алгоритми за идентифициране на астероиди. Това съобщиха от...

11 март | 13:53
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НАСА съживява телескопа Kepler

НАСА съживява телескопа Kepler

Грийнбелт. НАСА съобщи, че мисията за възобновяването на работата на телескопа Kepler е одобрена, и агенцията се надява, че телескопът ще може да прод...

28 ноември | 12:02
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