Когато Слънцето полудее – историята на най-силната магнитна буря
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
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Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Звездата Beta Pictoris, около която тя обикаля, се намира на около 63 светлинни години от Земята
Какво ще се случи с Джаред Айзъкман
Амбициозната студентка от Добрич получава менторство от NASA и от "Боинг"
Сондата Mars 2020 е снабдена с малка алуминиева плоча в чест на лекарите
Имена на множество българи могат да отидат на Марс. Звучи странно, но идеята е осъществима чрез кораб на NASA, който ще бъде изстрелян на планетата на...
Вашингтон. 35 000 долара награда могат да получат цивилни учени, които разработят подобрени алгоритми за идентифициране на астероиди. Това съобщиха от...
Грийнбелт. НАСА съобщи, че мисията за възобновяването на работата на телескопа Kepler е одобрена, и агенцията се надява, че телескопът ще може да прод...
Кейп Канаверъл. Американската космическа агенция (NASA) изпрати нова мисия (Maven) до Марс. Орбиталният спътник бе изстрелян чрез ракетата Atlas V от...
Мофет Фийлд. NASA се готви да изпрати 3-D принтер в космоса през следващата година, което значително ще намали необходимостта на астронавтите да се...
Измир. Първите български ученици, които ще се обучават тази година в космическия тренировъчен център на NASA - Space Camp в турския гр. Измир вече пот...