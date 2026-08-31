Когато Слънцето полудее – историята на най-силната магнитна буря

Било е малко преди обяд на 1 септември 1859 г. В своята обсерватория в Редхил, Англия, британският астроном Ричард Карингтън наблюдава Слънцето през телескоп. Пред него има огромна група слънчеви петна - тъмни кръгове върху ослепителната повърхност на звездата.

И тогава се случва нещо необичайно.

Върху Слънцето внезапно се появяват две ослепително ярки бели петна. Те избухват като светкавици и за няколко минути променят формата и яркостта си.

Карингтън не знае, че в този момент гледа едно от най-значимите събития в историята на науката.

Той прави рисунки, записва времето и описва видяното. Независимо от него британският астроном Ричард Ходжсън също наблюдава необичайните светлини. Това се оказва едно от първите преки наблюдения на слънчево изригване - внезапно освобождаване на огромно количество енергия в атмосферата на Слънцето.

Карингтън все още не знае какво е направил.

Той просто е погледнал към Слънцето.

А Слънцето вече е тръгнало към Земята.

След 17 часа небето над Земята полудява

Около 17 часа и 40 минути след наблюдението на Карингтън започва огромно геомагнитно смущение.

Днес знаем, че след мощно слънчево изригване Слънцето може да изхвърли облак от намагнетизирана плазма – коронално изхвърляне на маса, известно като CME. Когато такъв облак достигне Земята и взаимодейства с нейното магнитно поле, може да възникне геомагнитна буря.

През 1859 г. хората нямат представа за това. Но виждат последствията.

Нощното небе започва да свети. Полярните сияния се появяват толкова далеч на юг, че хора в райони, където подобно явление е почти невъзможно, излизат навън, убедени, че е настъпила зора.

Светлината е толкова силна, че на някои места хората могат да четат вестници посред нощ.

Но най-голямото чудо не е в небето. А в телеграфните жици.

Телеграфът започва да получава ток от небето

През 1859 г. телеграфът е високотехнологичното чудо на човечеството. По жиците вече пътуват съобщения между градове и държави. Светът за първи път започва да комуникира почти мигновено.

И точно тази нова технология се оказва първата, която усеща силата на космическата буря.

Телеграфните системи започват да работят хаотично. Оператори съобщават за искри, прекъсвания и токове, които се появяват в линиите без нормалното захранване да е причината. На места телеграфното оборудване е повредено, а има данни и за пожари.

Сякаш Земята сама е започнала да произвежда електричество.

Днес знаем защо.

Бързите промени в магнитното поле на Земята индуцират електрически токове в дългите проводници на повърхността. През 1859 г. човечеството все още не разбира този механизъм, но вече е видяло неговите последствия.

И тук се ражда нещо много важно. За първи път хората започват да осъзнават, че това, което се случва на Слънцето, може да промени живота на Земята.

Карингтън разбира, че Слънцето и Земята са свързани

Наблюдението на Карингтън се превръща в повратна точка. Той е видял изригването със собствените си очи, а почти едновременно магнитните обсерватории на Земята регистрират огромни смущения.

Това е ключът. Слънцето не е просто далечна огнена топка.

То е активна звезда, която може да влияе върху магнитното поле на нашата планета.

Името на Карингтън остава завинаги свързано с това събитие. Днес го наричаме Carrington Event – събитието Карингтън.

Британската геоложка служба определя бурята от септември 1859 г. като най-голямата магнитна буря в историческия инструментален запис. Архивите ѝ дори съхраняват оригиналните магнитограми от онова време - графики, върху които човешката ръка е записала как магнитното поле на Земята се е разтърсило.

Но учените днес пренаписват част от историята

Колкото повече данни се събират, толкова по-ясно става и нещо друго. Ние не знаем с абсолютна точност колко мощна е била бурята. Причината е проста - през 1859 г. не е имало спътници, които да измерят директно слънчевия вятър между Слънцето и Земята. Нямало е космически апарати, които да регистрират магнитното поле на CME.

Учените могат да възстановяват силата на бурята по историческите измервания на магнитните обсерватории.

Изследване на USGS от 2024 г. показва, че оценките имат значителна неопределеност. Според анализа най-вероятната стойност на максималното смущение е около 866–964 нанотесли в зависимост от това кои исторически измервания се включват. Това не променя изключителния характер на събитието, но показва колко трудно е да се измери космическа буря, случила се преди повече от 160 години.

И тук историята става още по-интересна.

Защото ние продължаваме да търсим следите от бурята на Карингтън.

Какво се случва, когато звездата ни избухне

Днес учените разграничават няколко свързани явления.

Слънчевото изригване е внезапно освобождаване на огромна енергия. То може да произведе интензивно електромагнитно излъчване, което достига Земята практически със скоростта на светлината.

При по-големи изригвания може да последва коронално изхвърляне на маса - огромен облак от заредена плазма, движещ се през Слънчевата система.

Ако облакът е насочен към Земята, започва надпревара с времето.

Когато достигне магнитното поле на планетата, може да предизвика геомагнитна буря. Тя може да засегне радиокомуникациите, сателитите, навигацията и електрическите мрежи.

Това е причината днес да говорим за космическо време.

От телескопа на Карингтън до космическа система за наблюдение

Разликата между 1859 и днес е почти фантастична. Карингтън има телескоп и собствените си очи. Днес човечеството има цяла флотилия от космически апарати, които наблюдават Слънцето и пространството между него и Земята.

Сондата Solar Orbiter на Европейската космическа агенция се приближава на около 42 милиона километра до Слънцето и носи десет научни инструмента. През 2025 г. тя започна да предоставя и първите изображения на полярните области на Слънцето от необичаен ъгъл - перспектива, която Земята никога не може да осигури.

Това е огромна промяна. Вече не гледаме Слънцето само отдалеч.

Ние го наблюдаваме от различни позиции, измерваме магнитните му полета, следим плазмата и наблюдаваме как избухванията се развиват.

През 2025 г. Solar Orbiter дори успя да заснеме слънчево изригване с безпрецедентна комбинация от пространствена и времева резолюция.

А през януари 2026 г. учените обявиха нови резултати от тези наблюдения, показващи как слабите първоначални магнитни смущения могат бързо да се превърнат в мощно изригване – процес, сравнен с лавина.

Днес машините се опитват да предвидят кога Слънцето ще избухне

Най-голямата промяна обаче не е, че можем да виждаме повече. А че започваме да можем да предсказваме.

Учените анализират формата и развитието на слънчевите петна, магнитните полета на активните области, предишните изригвания и движението на плазмата.

Използват се физически модели, статистически методи и все по-често машинно обучение.

NASA например разработва модели, които използват огромни масиви от наблюдения на Слънцето, за да прогнозират появата на активни области и вероятността от слънчеви изригвания и енергични частици.

А днес вече има и оперативни модели, които дават вероятност за силни изригвания през следващите 24 часа въз основа на магнитните характеристики на активните области.

Това е свят, който Карингтън не би могъл дори да си представи.

Неговата задача е била да види какво се случва. Нашата е да се опитаме да разберем какво ще се случи след това.

Изкуственият интелект започна да гледа към Слънцето

Следващата стъпка вече е още по-фантастична. Изкуственият интелект започва да се използва за обработване на огромните количества данни, които космическите обсерватории събират.

През 2025 г. NASA и IBM представиха модела Surya - AI модел за хелиофизика, обучен върху девет години наблюдения от Solar Dynamics Observatory. Според NASA моделът е показал подобрение спрямо предишни базови резултати при задачи, свързани с прогнозиране на космическото време.

А през 2026 г. в NASA вече работят и модели за прогнозиране на високоенергийни частици, които могат да оценяват вероятността от такова събитие в следващите 24 часа.

Това не означава, че човекът вече може да каже с абсолютна точност: „В 14:37 Слънцето ще произведе буря с точно определена сила.“ Все още не можем, но посоката е ясна.

Най-голямата опасност може да не е самото изригване

През 1859 г. най-модерната технология на планетата е телеграфът. Днес сме зависими от технологии, които обхващат цялата планета.

Сателити, GPS, радиокомуникации, електропреносни мрежи, авиация, навигация, финансови системи и огромна цифрова инфраструктура зависят от среда, която Слънцето може да разтърси.

През 2025 г. USGS публикува модел на това как би изглеждало въздействието на буря от мащаба на Карингтън върху електрическите системи в Съединените щати. Изчисленията показват, че при подобно събитие индуцираните геоелектрически полета могат да бъдат много силни в части от страната.

През юли 2026 г. ново изследване на USGS отиде още по-далеч. Учените анализират връзката между екстремните условия на слънчевия вятър и силата на магнитните бури и показват, че условията, способни да произведат изключително мощни бури, може да са по-малко редки, отколкото някои по-стари оценки предполагаха.

Това е важен сигнал. Слънцето не е станало по-спокойно. Просто ние сме станали много по-зависими от него.

И днес един въпрос остава: Ако Слънцето отново „полудее“, както през 1859 г., ще успеем ли този път да разберем какво идва, преди то да стигне до нас?