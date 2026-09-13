Когато Слънцето полудее – историята на най-силната магнитна буря
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
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Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Геомагнитната буря от ниво G3 е третата по сила в петстепенната скала на NOAA
Текат критичните часове
Около Земята е истинско сметище от отломки, които кръжат
По този начин се нарушава комуникацията със сателитите
Илон Мъск предостави на Киев достъп до Starlink още в първите дни на войната
На 8 септември старшият директор на продажбите за SpaceX писа на Пентагона, че разходите са станали твърде високи
Астрофизик каза къде ще падне китайската ракета
Сателитите намират все по-голямо приложение за наблюдение на земната повърхност, комуникационни цели, пренос на информация, научни изследвания и обуче...
Изобретателят праща сателити в космоса
Индия изстреля от космодрума "Шрихарикота" ракета с рекордни 20 сателита за извеждането им в околоземна орбита. На нея има сателити на САЩ, Германия,...
Британската кралица Елизабет II представи законодателната програма на кабинета, която премиерът Дейвид Камерън се надява да осъществи след референдума...
Маунтин Вю. Google ще инвестира над един милиард долара за изпращането на сателити, с които да осигури глобален достъп до интернет и по-специално в ме...
Обсъждат ограничаване на лова в Шабленско