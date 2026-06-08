Силна магнитна буря връхлита в следващите часове

Центърът за прогнозиране на космическото време към NOAA издаде предупреждение за силна геомагнитна буря от ниво G3 за 8 юни и умерена буря от ниво G2 за 9 юни, съобщава Bulgaria ON AIR.

Явлението е свързано с пристигането на коронално изхвърляне на маса (CME), породено от слънчево изригване от клас M1.8 и изригване на слънчев филамент в активната област AR 4461 на 6 юни.Според тридневната прогноза индексът Kp може да достигне стойност 7 на 8 юни, като са възможни условия от ниво G1 до G3. За 9 юни се очакват по-слаби смущения от ниво G1-G2.

Събитието идва след особено активна седмица на Слънцето, включително мощно изригване от клас X1.0 на 3 юни, което може допълнително да повлияе на космическата среда около Земята.

Геомагнитната буря от ниво G3 е третата по сила в петстепенната скала на NOAA.

Подобни явления могат да предизвикат смущения във високочестотните радиокомуникации, да намалят точността на GPS системите и да наложат корекции в електропреносните мрежи в районите с високи географски ширини.

Сателитните оператори също могат да се сблъскат с проблеми, включително повишено атмосферно съпротивление и смущения в електронните системи на спътниците.

Полетите по полярни маршрути могат да изпитат затруднения в радиовръзките.

Възможни полярни сияния на необичайни места

Най-видимият ефект за широката общественост вероятно ще бъде появата на полярни сияния на по-ниски географски ширини от обичайното.

При подходящи атмосферни условия те могат да бъдат наблюдавани далеч на юг от традиционните арктически райони.

Специалистите отбелязват, че изригването от 6 юни е било съпроводено с филаментно изригване и коронално изхвърляне на маса, насочено към Земята.

Компютърните модели показват, че потокът от заредени частици трябва да достигне планетата на 8 юни, когато се очаква и пикът на геомагнитната активност.

От какво ще зависи силата на бурята

Реалната сила и продължителност на бурята ще зависят от данните, които постъпват в реално време от космическите апарати, наблюдаващи слънчевия вятър и междупланетното магнитно поле.

Ако магнитното поле в короналното изхвърляне е ориентирано устойчиво на юг, взаимодействието със земната магнитосфера ще бъде по-силно и може да доведе до по-високи стойности на геомагнитния индекс Kp.

При северна ориентация въздействието върху Земята вероятно ще бъде по-ограничено.

За любителите на астрономията най-добрите условия за наблюдение на полярни сияния ще бъдат през нощта срещу 9 юни на места с тъмно небе и добра вид

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