Тежки обвинения срещу похитителя на Наталия: Заплашват го до 20 години или доживот

Прокуратурата ще повдигне четири обвинения срещу Асен Симеонов – пастрока на 11-годишната Наталия, която беше открита жива след 24 дни в неизвестност. Това съобщи прокурор Радослав Лазаров от Окръжната прокуратура във Варна.

Най-тежкото обвинение е за отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив. За това престъпление законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, както и възможност за конфискация на част или цялото имущество на обвиняемия.

Освен това срещу Симеонов ще бъдат повдигнати още три обвинения – за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, противозаконно нарушаване на неприкосновеността на жилище и причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия.

По думите на прокурор Лазаров задържаният е многократно осъждан. Той има 12 присъди за кражби, грабежи, насилствени престъпления и причиняване на телесни повреди. Последната му присъда е изтърпяна през октомври 2021 г., което позволява настоящото обвинение да бъде повдигнато при условията на опасен рецидив.

Сестрата на Наталия: В момента, в който ме видя, тя се разплака

След откриването на момичето сестра ѝ разказа, че е успяла да разговаря с него за около десет минути.

По думите ѝ Наталия е споделила, че двамата с пастрока ѝ са стигнали пеша до селото, където впоследствие е била открита.

„Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървели пеша“, разказа сестрата на момичето.

Семейството все още очаква информация от разследващите кога детето ще може да се прибере у дома в село Константиново.

След тежките 24 дни на издирване близките на Наталия благодариха на всички доброволци, полицаи и служители, участвали в мащабната спасителна акция.