Най-новата държава в Европа? Историята на Вердис – микронацията, която мечтае да бъде призната

Възможно ли е през XXI век да се създаде нова държава в сърцето на Европа? За мнозина това звучи като сюжет от роман или филм, но за 21-годишния австралиец Даниел Джаксън това е кауза, на която посвещава живота си.

Той твърди, че е открил малък участък земя между Сърбия и Хърватия, върху който нито една от двете държави не предявява еднозначни претенции. Именно там основава микронацията Вердис – проект, който вече разполага със собствено правителство, знаме, паспорти и около 400 граждани.

От мечта до държава

Даниел Джаксън разказва, че идеята се ражда още когато е тийнейджър, но започва да придобива реални очертания, след като навършва пълнолетие.

„Когато станах на 18 години, Вердис започна да се превръща в реалност. Събрахме се с приятели и решихме не просто да говорим за идеята, а да изградим държава – с основни ценности, институции и управление“, казва той.

Днес младият австралиец живее в Нови Сад, където сам определя положението си като своеобразно „изгнание“. Мечтата му е да се върне в земята, която нарича своя държава, разказва NOVA.

Как се появява Вердис?

Проектът се възползва от особеностите на продължаващия граничен спор между Сърбия и Хърватия.

Двете държави имат различно тълкуване на границата по река Дунав. В резултат на това съществуват територии, върху които и двете страни претендират, както и малки участъци, за които нито една официално не заявява категоричен суверенитет.

Именно върху един от тези участъци Джаксън и неговите съмишленици обявяват създаването на Вердис.

През 2022 г. те посещават мястото за първи път, а в следващите месеци започват да правят опити да изградят малко селище.

Намесата на хърватската полиция

Опитите им обаче са прекратени от хърватските власти.

По думите на Джаксън селището е разрушено през 2023 г., а десетки хора, които се определят като граждани на Вердис, са изведени с лодки от района.

Самият той твърди, че е получил безсрочна забрана да влиза в Хърватия.

„Депортираха ме с аргумента, че представлявам заплаха за националната сигурност. Това е странно, защото ние не сме били на територия, която самата Хърватия признава за своя“, казва той.

Какво казва международното право?

Според официалната позиция на Загреб въпросната територия е част от нерешен граничен спор и не може да бъде присвоявана или заселвана от частни лица.

Експертите по международно право също гледат скептично на подобни инициативи.

Професорът по международно право от Хамбургския университет Александър Прьолс обяснява, че на практика почти не съществуват истински „ничии земи“, върху които всеки би могъл да създаде собствена държава.

По думите му, след като Хърватия не се е отказала от претенциите си към района, проектът няма реални шансове за международно признаване нито юридически, нито практически.

Държава със знаме, паспорти и граждани

Въпреки липсата на международно признание Вердис продължава да съществува като проект.

Микронацията вече има собствено знаме, отпечатани паспорти, институции и около 400 души, които се определят като нейни граждани.

Сред тях е и 19-годишният Душан Джурджевич, който изпълнява ролята на „посланик“ на Вердис в Сърбия.

„Младите хора трябва да експериментират с нови модели на управление. Светът би бил много по-скучен без подобни идеи“, убеден е той.

Президент, който не иска да управлява вечно

Любопитното е, че самият Даниел Джаксън не вижда себе си като пожизнен държавен глава.

Той твърди, че ако Вердис някога бъде официално признат и изграден като функционираща държава, ще бъдат проведени свободни избори, на които няма да се кандидатира.

За него най-важната цел не е личната власт, а възможността да се изгради нов модел на демократично управление.

Засега обаче Вердис остава по-скоро необичаен политически експеримент, отколкото реална държава. Въпреки това историята показва, че дори в XXI век все още има хора, които вярват, че на картата на Европа може да се появи още една страна.