Русия спешно продава златото си. Една държава потрива ръце

Русия се оказа в златен капан. Централната банка обяви днес, че физическите златни резерви на страната са се свили до най-ниското си ниво от шест години насам -73,4 милиона тройунции, пише Комерсант.

Това обаче не е просто суха статистика, а пореден сигнал за дълбок финансов дефицит, пред който е изправен Кремъл в разгара на войната в Украйна.

Също така разкрива и мащабната закрита схема, чрез която Русия заобикаля западните санкции.

Зад официалното оправдание за „осигуряване на вътрешна ликвидност“ се крие добре смазана тристранна машина за износ на благородни метали, в която основен играч е Китай.

Тъй като Руската централна банка има наложена пълна забрана за транзакции на международните пазари, тя използва търговските банки в страната като посредници, продавайки физическите кюлчета на големи местни финансови институции на Московската борса.

Транзакцията остава вътрешна само формално, защото след сделките, търговските банки поемат ролята на износители.

Тъй като традиционният пазар в Лондон е затворен, те насочват огромни потоци на Изток. Основната входна точка за руското злато вече са Хонконг и Шанхай.

През този азиатски хъб Русия успя да увеличи доставките на злато за Китай 9 пъти на годишна база, превръщайки метала в спасителен пояс за държавния си бюджет.

Тази търговия обаче представлява перфектната „уин-уин“ сделка между Русия и Китай, развиваща се по формулата ликвидност срещу дедоларизация.

Москва спешно запълва огромния си бюджетен дефицит и финансира военно-промишления си комплекс, а Пекин пък с охота изкупува руското злато, често с огромна отстъпка от пазарната цена, чрез свои търговски банки и рафинерии.

Така Китай ударно натрупва физически резерви, без да купува директно през своята Централна банка, за да избегне вторични санкции.

Това позволява на Пекин стратегически да диверсифицира резервите си и да намали зависимостта си от щатския долар.

Тази принудителна разпродажба на Москва идва в периода на падащите цени на златото на световните стокови борси.

След като в началото на годината благородният метал достигна исторически пик от над 5600 долара за тройунция, през юли 2026 г. цената на спот златото се коригира надолу и се сви до нива около 4015 долара за унция.

Този пазарен спад означава, че Русия е принудена да стопява физическите си запаси с много по-бързо темпо, за да финансира военната си икономика.