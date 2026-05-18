Какво става? Русия нанесе неочакван удар на Китай

Неочаквано напрежение между Русия и Китай, след като руските въоръжени сили атакуваха китайски кораб в Черно море, пише dialog.ua.
Тази информация в понеделник, 18 май, потвърди говорителят на ВМС на ВСУ Дмитро Плетенчук, предава "Блиц".
Той съобщи, че руски безпилотен летателен апарат е ударил граждански търговски кораб.
Става дума за китайски търговски кораб, който се е намирал в териториалните води на Украйна. В резултат на удара няма пострадали сред членовете на екипажа.
Инцидентът идва в изключително деликатен момент - буквално ден преди планираното официално посещение на руския президент Владимир Путин в Пекин за среща с китайския лидер Си Дзинпин.
Политически експерти отбелязват, че Кремъл се намира в твърде сложна международна позиция и умишлена ескалация на отношенията с Пекин е напълно нелогична.
Най-вероятната причина според анализаторите е техническа грешка при насочването на дроновете, но случаят поставя Москва в неудобно положение пред основния ѝ икономически партньор.
Същевременно към момента няма официално потвърждение за описания инцидент от страна на Москва и Пекин.
