Биха се за часовници в Милано (видео)

Масов бой избухна пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите започнаха да си нанасят удари и да се заплашват със столове от съседното заведение. Включи се и охраната, съобщава NOVA.

Напрежението беше предизвикано от желанието на клиентите по-бързо да влязат в магазина. Там се продават часовници, изработени в новата колаборация между голямата компания "Суоч" и семейната фирма за луксозни часовници "Одемар Пиге". Интересът е толкова голям, че пред магазините в различни държави се извиха дълги опашки и на места беше засилена охраната.

