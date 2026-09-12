Биха се за часовници в Милано (видео)
Искали да влязат по-бързо в магазина
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Искали да влязат по-бързо в магазина
До 4 ноември устройствата идват в премиум комплект с FreeBuds SE 3 и три месеца безплатен абонамент за HUAWEI Health+
Иновативните устройства са с още по-издръжлива батерия до 3 седмици, спортни напътствия на български език и NFC плащания
Перфектният смарт аксесоар за лятото с плановете Unlimited
Двата модела предлагат ново ниво на здравен мониторинг, стил и технологична прецизност
Нова оферта за спортните ентусиасти – само до 22 май с план Unlimited от Vivacom
Часовниците се отличават с богат набор от функционалности за здраве и активен начин на живот
Някои от експонатите на изложение в Женева струват на 1 млн. евро
Те може да носят дълбока символика
В селекцията са избрани модели на добре познатите марки Huawei, Samsung и Xiaomi
Часовниците бяха продадени за около 4 милиона швейцарски франка
Съвременния човек обича да има различни вещи, особено когато става въпрос за колекция от аксесоари, бижута, дрехи или обувки. Всички знаем обаче, че к...
Цените са надолу с над 200 лева
Клиентите на телекома могат да избират от селекция смарт часовници, смарт гривни и безжични слушалки на водещи брандове
Отличителното за серията HUAWEI WATCH 4 е, че предлага съставяне на електрокардиограма и 8-канален оптичен сензор за сърдечен ритъм
Властите се скараха за местенето на стрелките
Индия е най-големият пазар за този вид продукти
Церемонията по награждаването за Златната топка за пореден път очарова откъм стил
Изтриха се вложенията на мнозина играчи, превърнали се по-рано в купувачи на подобни аксесоари
В 3,00 ги местим с един час напред