Новата серия часовници на HUAWEI вече във Vivacom в комплект с безжични слушалки

От днес Vivacom стартира продажбите на новите смарт часовници HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Всеки модел се предлага в комплект с безжични слушалки HUAWEI FreeBuds SE 3 и три месеца безплатен достъп до услугата HUAWEI Health+. Офертата е валидна до 4 ноември 2025 г. във всички магазини на Vivacom и онлайн на vivacom.bg.

HUAWEI WATCH GT 6 е предназначен за потребители, които търсят стил, надеждност и богата функционалност в едно устройство. Моделите от 46 мм впечатляват с до 21 дни живот на батерията, подходяща за дълги периоди на активност на открито, и поддръжка на тренировъчен гласов асистент на български език. А дамските версии от 41 мм поддържат батерията до 14 дни – два пъти по-дълго от предшествениците си. Смартчасовникът поддържа NFC плащания чрез Quicko Wallet и е съвместим с iOS и Android. Благодарение на прецизния GPS и точния сензор за измерване на пулса, устройството осигурява висока точност при проследяване на спортни резултати. Добавени са функции за мониторинг на емоционалното здраве, както и професионален режим за колоездене със симулация на мощността.

Другият модел, HUAWEI WATCH GT 6 Pro надгражда възможностите на серията с още по-здрав корпус и разширени здравни функции. Корпусът е изработен от титаниева сплав със сапфирен кристал, което гарантира допълнителна издръжливост и премиум усещане. Смартчасовникът разполага с функционалности като прецизен GPS, пулсомер с висока точност и разширен сърдечно-съдов мониторинг с включена ЕКГ функция. HUAWEI WATCH GT 6 Pro са първите смартчасовници в България, които предлагат тренировъчен гласов асистент на български език. Освен това NFC плащанията се осъществяват чрез съвместимото приложение Quicko Wallet. GT 6 Pro поддържа и професионален велосипедeн режим със симулация на мощността, което го прави отличен избор за активно спортуващи. Подобно на GT 6, моделът е съвместим както с Android, така и с iOS устройства и издържа до 21 дни с едно зареждане.

В допълнение към включените в комплекта слушалки HUAWEI FreeBuds SE 3 и безплатния достъп до услугата HUAWEI Health+ за първите три месеца, клиентите, които изберат GT 6 Pro с план Unlimited, ще се възползват от намалението с е-ваучер включен в цената*.

-------------------------------------

* До 04.11.2025 г. часовниците от серията HUAWEI WATCH GT 6 HUAWEI WATCH GT Pro предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds SE 3 и услугата HUAWEI Health+, достъпна безплатно за първите 3 месеца. Пълните условия за услугата са достъпни в приложението HUAWEI Health. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите. Клиентите, заявили покупка на продукт от серията WATCH GT 6 Pro с план Unlimited на Vivacom в периода на кампанията, ще могат да се възползват от специален е-ваучер, генериран като отстъпка в размер на 51.13 € | 100 лв. от редовната цена, като отстъпката е включена в обявените цени в периода.

