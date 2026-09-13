Vivacom започна предварителните поръчки за най-новата серия iPhone 18 и AirPods 5
Поръчките продължават до 17 септември
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Поръчките продължават до 17 септември
Телекомът ще приема предварителни поръчки и за първия сгъваем iPhone Duo от 16 октомври
С разнообразието от жанрове и дублаж на български каналите от пакет “Arena Select” превръщат септември в месец на силните емоции, смеха и историите, к...
Кампанията е валидна до 30 септември или до изчерпване на количествата
Ценният стаж днес не се измерва само с новите знания и компетентност
Инициативата е за подготовката на учебните задачи и забавлението след училище
Всички въпроси на стажантите получиха отговор от главния изпълнителен директор Асен Великов
Специално в офертата е и Samsung Galaxy A27 5G
Смартфони, таблети, смарт часовници и аксесоари от водещи брандове се предлагат на специални цени с плановете Unlimited
Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM
Обратната връзка от участниците и тази година беше изключително позитивна
ShadowHex застана начело на Team Kriskata
През 2026 г. в програмата участват над 220 ръководители
Сред основните акценти е програмата Lead to Impact, насочена към средния и висшия мениджмънт
Vivacom Job Lab обхвана учебни заведения в София, Благоевград, Варна и Велико Търново
Единадесетокласници влязоха в централата на Vivacom, за да се срещнат с реалния бизнес, модерните технологии и хората зад тях
Курсовете на Vivacom следват принципите на microlearning и комбинират кратки видео уроци, интерактивни елементи, тестове и практически упражнения
Осемнайсет от най-активните участници стигнаха до финалния етап на Job Lab
Първата мобилна игра, създадена специално за Vivacom GAME ON 2026, вече има над 3 000 играчи и хиляди гледания в дигиталните канали на турнира
Седмото издание на инициативата разширява обхвата си с три нови професионални гимназии в София, Варна и Русе