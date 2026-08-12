Как стажантите на Vivacom почерпиха вдъхновение за бъдещето „от върха“

За лидерството и професионалното развитие се учи най-добре „от извора“. Затова не е изненада, че една от най-интересните инициативи за младежите от Лятната стажантска програма на Vivacom беше срещата с главния изпълнителен директор Асен Великов.

Тази година разговорът, в който се включи и главният директор „Управление на човешкия капитал“ Малина Чавдарова, премина в интерактивен формат. Той насърчи следващото поколение лидери в телекомуникационния бизнес да мислят креативно и да бъдат активни - в крак с уменията на бъдещето, които вече се търсят в цял свят.

Стажантите оцениха високо ангажираността на висшето ръководство на Vivacom към програмата и към развитието на младите хора въобще. И най-вече готовността на лидерите да споделят свободно своя уникален опит и ноухау.

Всички въпроси на стажантите получиха отговор – от професионалната история на главния изпълнителен директор, през бъдещето на телекомуникационната индустрия в ерата на изкуствения интелект, до качествата и уменията, които компаниите ще ценят най-много през следващите години. Чрез игрови подход и визуални елементи младите хора представиха себе си и се включиха в дискусията по начин, свързан със собствения им опит, визията им за технологичното бъдеще и амбициите им за кариерно развитие.

„Времето и усилията, които младите хора влагат с участието си в стажантската ни програма, са истинска инвестиция в професионалното им развитие. Дискусията ни ясно показа, че стажантите се стремят към нови знания, виждат в промяната възможност да се развиват, готови са да рискуват и не се плашат от предизвикателствата, които се задават пред бизнеса. Пожелавам на всички да запазят този светоглед и да не губят увереност“, сподели Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

23-тото издание на знаковата Лятна стажантска програма на Vivacom, в което се включиха 55 участници, надгради обучителните модули и формати спрямо изискванията за уменията на бъдещето. Стажантите имат възможността да проследят отблизо и как отделните дирекции и звена си взаимодействат, как се свързва работата на различните екипи и как всяка част от организацията допринася за общия резултат. А продуктовите обучения влязоха в програмата още в началото.

„Лятната стажантска програма винаги е създавала среда, в която младите хора да се вдъхновят, да се потопят в реални работни проекти и да решат по кой професионален път да поемат. Всяка година надграждаме програмата според промените в света на бизнеса, както и според обратната връзка, която получаваме от самите стажанти. Доказателството за успеха на програмата е, че всяка година повече от 50% от стажантите продължават професионалния си път с нас“, каза Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

За първи път младежите почерпиха опит и от свои предшественици в програмата, които днес вече са част от екипа на телекома. А в рамките на новия формат на Creative Day предстои да създадат кратки видеа или презентации по теми, свързани с живота в компанията и тяхното преживяване, работата в екип и културата във Vivacom.