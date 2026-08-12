Образование

Как стажантите на Vivacom почерпиха вдъхновение за бъдещето „от върха“

Всички въпроси на стажантите получиха отговор от главния изпълнителен директор Асен Великов

Как стажантите на Vivacom почерпиха вдъхновение за бъдещето „от върха“
12 авг 26 | 17:49
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Иван Ангелов

За лидерството и професионалното развитие се учи най-добре „от извора“. Затова не е изненада, че една от най-интересните инициативи за младежите от Лятната стажантска програма на Vivacom беше срещата с главния изпълнителен директор Асен Великов.

Тази година разговорът, в който се включи и главният директор „Управление на човешкия капитал“ Малина Чавдарова, премина в интерактивен формат. Той насърчи следващото поколение лидери в телекомуникационния бизнес да мислят креативно и да бъдат активни - в крак с уменията на бъдещето, които вече се търсят в цял свят.

Стажантите оцениха високо ангажираността на висшето ръководство на Vivacom към програмата и към развитието на младите хора въобще. И най-вече готовността на лидерите да споделят свободно своя уникален опит и ноухау.

Всички въпроси на стажантите получиха отговор – от професионалната история на главния изпълнителен директор, през бъдещето на телекомуникационната индустрия в ерата на изкуствения интелект, до качествата и уменията, които компаниите ще ценят най-много през следващите години. Чрез игрови подход и визуални елементи младите хора представиха себе си и се включиха в дискусията по начин, свързан със собствения им опит, визията им за технологичното бъдеще и амбициите им за кариерно развитие.

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„Времето и усилията, които младите хора влагат с участието си в стажантската ни програма, са истинска инвестиция в професионалното им развитие. Дискусията ни ясно показа, че стажантите се стремят към нови знания, виждат в промяната възможност да се развиват, готови са да рискуват и не се плашат от предизвикателствата, които се задават пред бизнеса. Пожелавам на всички да запазят този светоглед и да не губят увереност“, сподели Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

23-тото издание на знаковата Лятна стажантска програма на Vivacom, в което се включиха 55 участници, надгради обучителните модули и формати спрямо изискванията за уменията на бъдещето. Стажантите имат възможността да проследят отблизо и как отделните дирекции и звена си взаимодействат, как се свързва работата на различните екипи и как всяка част от организацията допринася за общия резултат. А продуктовите обучения влязоха в програмата още в началото.

„Лятната стажантска програма винаги е създавала среда, в която младите хора да се вдъхновят, да се потопят в реални работни проекти и да решат по кой професионален път да поемат. Всяка година надграждаме програмата според промените в света на бизнеса, както и според обратната връзка, която получаваме от самите стажанти. Доказателството за успеха на програмата е, че всяка година повече от 50% от стажантите продължават професионалния си път с нас“, каза Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

За първи път младежите почерпиха опит и от свои предшественици в програмата, които днес вече са част от екипа на телекома. А в рамките на новия формат на Creative Day предстои да създадат кратки видеа или презентации по теми, свързани с живота в компанията и тяхното преживяване, работата в екип и културата във Vivacom.

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Автор Иван Ангелов

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