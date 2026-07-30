Да, на българските умове: Наше хлапе стана победител в космически лагер

14-годишният Калоян Стефанов, възпитаник на Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ) в София, бе удостоен с най-престижното индивидуално отличие – медала „Outstanding Camper“ (Изключителен участник), по време на лятната програма в международния космически лагер Space Camp Türkiye в град Измир, Турция.

Пътят към отличието

Лагерът в Измир е създаден по модел на NASA и е един от двата лицензирани космически центъра в света. В него младежи от десетки държави преминават през интензивно обучение, което включва:

Реални космически симулации с уреди, използвани при подготовката на астронавти.

Управление на мисии и решаване на критични проблеми в реално време.

Практически STEM задачи, насочени към инженерство, астрономия и роботика.

Калоян Стефанов успя да изпъкне сред стотици високоподготвени ученици от цял свят. Медалът „Outstanding Camper“ се връчва на участника, който покаже най-високи академични познания, изключителни лидерски качества, хладнокръвие при извънредни ситуации и перфектни умения за работа в екип.

Инвестиция в бъдещето

Участието на българската делегация и успехът на Калоян са поредното доказателство за огромния потенциал на българските ученици в сферата на точните науки. Програми като Space Camp не само разширяват хоризонтите на децата, но и ги вдъхновяват да преследват кариера като бъдещи инженери, учени и откриватели.