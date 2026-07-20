Нов международен успех: Георги Господинов спечели престижна италианска награда

Българският писател Георги Господинов спечели престижната италианска литературна награда Parco Majella 2026, която отличава произведения, посветени на природата и връзката между човека и околната среда.

Новината съобщи самият автор в профила си във Facebook. Отличието е присъдено за италианското издание на романа „Градинарят и смъртта“, преведен от Джузепе дел Агата.

Церемонията се е състояла в средновековното каменно селище Абатеджо, разположено в област Абруцо, в сърцето на природния резерват Майела.

„Всяка награда си има своя история“, пише Господинов, като разказва за мястото, където някога са живели отшелници, сред които и папа Селестин V, а недалеч е роден древноримският поет Овидий.

По думите му наградата съществува вече близо три десетилетия благодарение на усилията на местната общност и известната италианска писателка Дача Мараини, която посвещава част от живота си на опазването на природата и дивите животни в района.

Особеното при отличието е начинът, по който се определя победителят. В продължение на две вечери под открито небе на малкия площад в Абатеджо се срещат писатели и читатели от цяла Италия и Европа. Именно публиката определя носителя на наградата чрез тайно гласуване, а резултатите се отварят официално пред нотариус.

„Градинарят и смъртта“ е събрал най-много гласове в категорията за проза. Самата награда представлява реплика на традиционните каменни овчарски колиби, характерни за района на Майела.

Това е поредното голямо международно признание за Георги Господинов. През 2023 г. той и преводачката Анджела Родел спечелиха престижната международна награда „Букър“ за романа „Времеубежище“, превръщайки Господинов в първия български писател, удостоен с това отличие.