Мощен старт за "Одисея"-124,5 млн. долара още в премиерния уикенд

Новият филм на Кристофър Нолан – „Одисея“, започна триумфално похода си по кината, като събра 264,1 милиона долара в световния боксофис още през първия си уикенд.

Продукцията на Universal Pictures, вдъхновена от едноименната древногръцка поема на Омир, реализира 124,5 милиона долара от Северна Америка и още 139,6 милиона долара от международните пазари. Това превръща „Одисея“ в най-силния глобален старт в кариерата на Нолан и третия му най-успешен дебют в САЩ.

IMAX се превърна в двигател на успеха

Особено силен е интересът към прожекциите в IMAX и другите премиум киносалони.

Само IMAX е генерирал близо 30 милиона долара приходи в Северна Америка – почти една четвърт от всички постъпления през премиерния уикенд. В международен план веригата добавя още около 22 милиона долара, което представлява приблизително 15% от приходите извън САЩ.

По данни на EntTelligence около 7,5 милиона зрители са гледали филма в Северна Америка още през първите дни. Почти половината от продадените билети са за премиум формати, а прожекциите на 70-милиметрова лента – любимият формат на Нолан – са сред най-търсените и практически разпродадени.

„Кристофър Нолан отново го направи“

„Смъртта, данъците и Кристофър Нолан са единствените сигурни неща“, коментира с усмивка Шон Робинс, директор „Анализи“ във Fandango и основател на Box Office Theory.

Според него режисьорът отново доказва способността си да превръща сложни истории в световни хитове.

„Той преосмисли супергеройския жанр, създаде поредица от оригинални филми, които определиха духа на времето, превърна тричасова биографична драма в глобален феномен, а сега успя да направи блокбастър по 2700-годишна поема, поставила основите на съвременното разказване на истории“, казва Робинс.

Билетите се разпродават седмици предварително

Още преди премиерата много прожекции на „Одисея“, особено тези на 70-милиметров IMAX, бяха напълно разпродадени. Подобен интерес имаше и през 2023 г. около „Опенхаймер“, който впоследствие спечели „Оскар“ за най-добър филм.

Главният изпълнителен директор на IMAX Рич Гелфонд разкрива, че през премиерния уикенд десетки киносалони са организирали прожекции между полунощ и три часа сутринта, за да отговорят на огромното търсене.

Поради изключителния интерес IMAX вече удължава програмата на филма с пета седмица, като част от билетите за тези прожекции също са разпродадени.

Младата публика откри Нолан

Според анализаторите един от най-големите успехи на „Одисея“ е, че привлича не само традиционните киномани, но и младата публика.

Около половината от зрителите през премиерния уикенд са били на възраст между 18 и 34 години – група, която киносалоните се стремят да върнат след пандемията.

Експертите смятат, че филмът ще остане сред лидерите в боксофиса и през следващите седмици, тъй като до премиерата на „Spider-Man: Brand New Day“ на 31 юли практически няма сериозна конкуренция.

„Кристофър Нолан е сред малкото режисьори, чието име само по себе си гарантира касов успех. Филмите му са се превърнали в културни събития, които публиката иска да преживее на най-големия възможен екран“, казва Пол Дергарабедян, анализатор на филмовия пазар.