"Одисея" е тук! Но едва 41 кина в света са по мярката на Нолан

Нито едно кино в България не е технически подготвено да покаже „Одисея“ по начина, по който Кристофър Нолан иска да се гледа епосът му. Премиерата на филма е днес, 17 юли.

Далеч преди премиерата стана ясно, че по време на целия снимачен процес режисьорът е използвал IMAX камери и с това „Одисея“ е постижение не само в творчески, но и в технологичен аспект, превръщайки се в първия пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX 70 мм камери.

В България има редица IMAX екрани и преживяването в салоните им е добре познато на киноманите от години. Но едва 41 кина по цял свят са истински подготвени за „Одисея“ и позволяват резолюцията, която Нолан съветва феновете си да издирят, пише "Площад Славейков".

Нолан е ревностен привърженик на филмовия формат IMAX 1570 – найвисокорезолюционния, който съществува към днешна дата. Името му идва от ширината на филмовата лента (70 мм) и 15-те перфорации на всеки кадър, като се твърди, че тези технически параметри позволяват улавянето на три пъти повече да се виждат един друг само със сложна система от огледала.

1570 форматът е неудобен, както за режисьорите, така и за собствениците на кина. Тези камери са 180 кг, обемни са и позволяват актьорите в по-камерни сцени да се виждат един друг само със сложна система от огледала. Филмовата лента трябва да се сменя приблизително на всеки три минути и освен това са ужасно шумни. Това е изисквало разработката на специално устройство, което да позволи на режисьора – почитател на естествения звук, да записва диалозите директно по време на снимките.

За този формат лентата на „Одисей“ е дълга 17 километра, тежи 240 кг и изисква техник непрекъснато да стои на пост по време на цялата прожекция, за да наблюдава за отклонения.

Вероятно заради тези неудобства на цялата планета има една шепа кина, които са оборудвани да покажат филма във формата, в който е заснет, и някои от тях ще работят денонощно, за да поемат голямото количество зрители. Много от тях съобщиха, че ще летят специално, за да си позволяват това удоволствие.

Най-много IMAX 70mm екрани има в САЩ, в Европа този формат може да се намери във Великобритания, Белгия, Чехословакия и Франция. Най-големият 1.43:1 киноекран в света се намира в Мелбърн, Австралия – 32 метра широк и 23 метра висок.