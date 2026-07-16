Тони Порязов е украински войник във филм с известен БГ зет от Холивуд

Българският актьор Антон Порязов преживява една от най-силните години в кариерата си. След премиера на първия си голям американски екшън в Лос Анджелис, участие в международна историческа продукция с амбиции за „Оскар“, кастинги при едни от най-големите режисьори в киното и нов телевизионен проект у нас, той продължава да посвещава голяма част от времето си и на благотворителната кауза, която развива в помощ на деца, лишени от родителска грижа.

„Тази година ми донесе изключително много предизвикателства и сбъднати мечти. Всеки нов проект ме кара да излизам от зоната си на комфорт и точно това ме развива като актьор“, споделя Порязов.

Първата му голяма американска екшън роля

На 3 юли в Лос Анджелис се състоя премиерата на американския екшън "Man of War", режисиран от Уилям Кауфман – познат с филмите "The Hit List" с Куба Гудинг Джуниър и "The Channel".

За Антон Порязов това е първата му голяма роля в американска продукция. Той влиза в образа на украински сержант – командир на тактическа група.

На снимачната площадка си партнира с ЛаМоника Гарет, познат от хитовия сериал "Lioness", и с британския актьор Андрю Хауърд, участвал в "Limitless". Той е женен за българка - Мина Иванова Гарет, която работи в бизнес с имоти, и е почивал на Черноморието ни през годините. Разходил се е из опърпаните софийски улици докато е снимал у нас.

Филмът вече е достъпен и в платформите Apple TV и Amazon Prime Video.

Най-трудната роля досега

Паралелно с това приключиха снимките и на англо-германската продукция "Snowdancer", която разказва действителна история от Втората световна война.

Антон определя ролята си като най-трудната досега.

Той влиза в образа на Руди – офицер от щаба на Адолф Хитлер.

„Подобен персонаж изисква сериозна психологическа подготовка. За мен това беше едно от най-големите актьорски предизвикателства“, признава той.

Режисьор на филма е австриецът Золт Бакс, а според екипа продукцията има амбиции да бъде кандидат за наградите „Оскар“ в категорията за международен филм.

Кастинги при звездни режисьори

Успоредно със снимките Порязов получава покани за кастинги за няколко от най-очакваните международни продукции.

Сред тях са новият филм на носителя на „Оскар“ Деймиън Шазел, режисьор на "La La Land", "Whiplash", "Babylon" и "First Man", както и проекти на Дъг Лайман ("The Bourne Identity", "Mr. & Mrs. Smith", "Edge of Tomorrow") и Гай Ричи.

Сред продукциите, за които се явява на кастинг, са още "Killing Satoshi", "Viva La Madness", "Snake Island" и четвъртият сезон на популярния сериал "Gangs of London".

Каузата, която е по-важна от киното

Въпреки международните успехи Антон не спира да развива благотворителната си инициатива в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа в Карлово.

Каузата се финансира чрез продажбите на неговата стихосбирка „Из душата на едно момче“.

До момента вече са реализирани четири инициативи – две в София и две в Карлово.

Последната е посветена на 15-ия рожден ден на Деси Лучева – момичето, което преди време се свързва с него и вдъхновява началото на инициативата.

Заедно с Кристина Добрева двамата посещават децата, носят им лакомства, летни играчки и специална празнична торта с персонално послание.

„Тези срещи ми дават много повече от всяка премиера. Усмивките на децата са най-голямата награда“, казва актьорът.

Подготовка за националния шампионат

Освен актьорството Порязов продължава усилената си подготовка за Световната федерация по натурален бодибилдинг WNBF Bulgaria.

Тази година той ще се бори за трети пореден път на състезанието с амбицията да защити бронзовия си медал, спечелен през 2024 година.

Съвсем скоро зрителите ще го видят и в новия сезон на известно шоу по NOVA.