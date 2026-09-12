Тони Порязов в холивудски филм! Играе с българския зет Гарет - звезда от куп ленти
В "Snowdancer" влиза в образа на Руди, продукцията има шаносве за "Оскар"
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В "Snowdancer" влиза в образа на Руди, продукцията има шаносве за "Оскар"
Какъв е поводът?
Главната роля във филма е поверена на Джейк Джилънхол
Филмът "Две димящи дула" на Ричи даде тласък на звездната кариера на Стейтъм
Режисьорът няма право да управлява автомобил за 6 месеца, след като беше изловен с телефон в ръка зад волана
Култовият режисьор започна да оплешивява преди десетилетие
„Джентълмените“ е най-добрият филм, подписан от бившия съпруг на Мадона
Режисьорът обвинява поп кралицата, че не спазва договорките след развода им
Роко излиза от апартамента на майка си в Лондон
Мадона и Гай Ричи в годините, когато бяха заедно