Учен преобръща историята на пирамидите в Гиза. Не са строени от египтяните

Кой построи пирамидите в Гиза с невероятната технологична прецизност и логистика за онова време?

Въпросът си задава всеки, които е бил в Египет, а изненадващ отговор, който разбуни духовете на историците по света, даде един учен от Барселона.

Пирамидите в Египет са били издигнати от напреднала цивилизация хиляди години преди пристигането на египтяните.

Това твърди испанският египтолог Антонио Амброзио, който преподава в Автономния университет в Барселона, пише miranews.

Той изложи нова теория за произхода им, като заяви, че трите основни пирамиди в Гиза може да са на възраст до 12 000 години.

Според него по-късно египтяните копират оригиналните три пирамиди след откриването на тези древни структури.

Доказателствата

В своята работа Амброзио обръща внимание на факта, че в пирамидите на Гиза никога не са открити царски мумии или погребални предмети, въпреки че древните египтяни ги наричат гробниците на Хеопс, Хафра и Менкауре.

Оригиналните пирамиди в Гиза, за които сега се смята, че са построени преди 4 600 години, демонстрират удивителни инженерни умения.

Те са подравнени със съзвездия, имат изключително прецизни каменни издълбавания, а основите им са почти напълно плоски от всички страни.

Амброзио обяснява, че тези инженерни постижения никога не са били повторени в нито една от по-малките пирамиди, построени от египтяните по-късно.

Изследователят отбелязва също, че статуята на Сфинкса съдържа следи от водна ерозия от силни дъждове, които не са били наблюдавани в Египет от 5 000-3 000 г. пр.н.е, време, през което историците твърдят, че са построени.

Далеч в древността

Затова може да се предполага, че целият комплекс вече е бил древен и се е срутвал в зората на египетската цивилизация.

Амброзио твърди, че няма точни древни текстове от онова време, които пряко свързват фараоните със строителството на пирамидите.

"Пирамидите в Гиза може да са наследство на неизвестна по-ранна цивилизация, напреднала култура, която е овладяла изгубена технология.

Четвъртата династия може би е използвала тези структури повторно, докато следващите династии са се опитвали безуспешно да ги копират", пише египтологът.

Ученият също така обръща внимание на факта, че мегалитни структури, подобни на Великите пирамиди, са открити по целия свят. Това може да показва, че същата цивилизация е споделяла своите напреднали строителни техники с други ранни човешки култури.