Разбиха мигранстски канал край Монтана
Сред задържаните има и деца
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Сред задържаните има и деца
Изследователи са намерили гробище за животни в близост до пристанището на Червено море Беренис
"Ислямска държава" обезглави 21 египетски християни. Терористичната групировка разпространи видеозапис в интернет, в който се вижда как джихадистите в...