Кремъл мълчи за атентата в Москва. Ето какво прикрива

Пълното информационно затъмнение от страна на Министерството на отбраната на Русия за атентата в сърцето на Москва има ясна цел – да се прикрие грандиозният пробив в сигурността на най-високо ниво. Ресторант „Балзи Росси“, където избухна взривът, е бил отцепен от десетки автомобили на армията и Федералната служба за охрана (ФСО) с черни военни номера, съобщиха руските медии. Фактът, че украинското разузнаване, както сочат обвиненията, е уловило координатите на секретното частно парти на топ генерала Чайко в идеалния център на Москва и е пробило кордона, е опустошителен удар по престижа на руските тайни служби. Москва се опитва да скрие паниката и неспособността си да защити собствения си военен елит.

Поради тази причина руската държавна телевизия „Росия-1“ и големите канали напълно пренебрегнаха новината в неделните си емисии, излъчвайки репортажи за Деня на железничаря и Доналд Тръмп, вместо кадрите с разкъсани тела на метри от Кремъл.

Хроника на огнения ад: Рожден ден под прицел

Експлозията избухна около 20:00 часа на 1 август 2026 г. на Кудринския площад, разтърсвайки основата на един от емблематичните сталински небостъргачи. Ресторант „Балзи Росси“ е бил затворен за частно събитие – 55-годишния юбилей на космическия генерал-полковник Александър Чайко.

Кутия с подарък и дистанционен детонатор

Нападателят е била жена, действаща като куриер. Тя е пренасяла кутия, маскирана като подарък, в която е било скрито самоделно взривно устройство с мощност 1 кг тротилов еквивалент, натъпкано с хиляди метални топчета за максимално поразяване.

Разследването на вестник „Комерсант“ разкрива, че жената най-вероятно не е знаела, че пренася бомба, а устройството е било взривено дистанционно в момента, в който охраната на входа спира пратката за проверка. Експлозията е избухнала на лятната тераса на заведението.

Жертвите и тежкият семеен удар за генерала

На място загинаха жената куриер, охранителят и клиент на ресторанта. През следващите часове още двама души издъхнаха в реанимация, с което общият брой на жертвите нарасна на 5 души, а ранените са най-малко 19. Сред ранените има и служител на елитната служба ФСО.

Проруските канали и военни кореспонденти потвърдиха, че самият генерал Чайко е физически невредим. Жесток удар обаче понася семейството му – неговата 25-годишна дъщеря Мария Передрий е приета в московска болница с тежка черепно-мозъчна травма и лекарите се борят за живота ѝ. Някои руски медии твърдят, че съпругът й също е загинал при атентата.

Кой стои зад атаката?

Кметът на Москва Сергей Собянин официално определи случая като „жесток терористичен акт“, а руското посолство в Рим и редица държавни органи директно обвиниха Украйна. Руските военни блогъри напомнят, че това е поредното успешно ликвидиране на висш офицер на руска територия, след като през 2024 г. с бомба в скутер в Москва бе убит генерал-лейтенант Игор Кирилов.

Властите в Киев запазват пълно официално мълчание и нито потвърждават, нито отричат участието на своите специални служби.