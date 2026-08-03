Кървав удар! Дрон уби деца в курорт на Черно море

Най-малко шестима души, сред които три деца, са загинали, а около 40 са ранени, след като дрон се е разбил на плаж в село Архипо-Осиповка край руския черноморски курорт Геленджик. Това съобщиха местните власти, които определиха случилото се като атака срещу цивилни.

В социалната мрежа X бяха разпространени видеокадри, за които се твърди, че показват момента на инцидента. На тях се вижда експлозия в близост до плажуващи хора, а след взрива настъпва паника сред туристите. На записа се чуват и звуци, наподобяващи работа на противовъздушната отбрана.

Първоначално губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратьов съобщи за трима загинали и 13 ранени. По-късно той актуализира информацията, като обяви, че жертвите вече са шест, а сред тях има три деца. По думите му близо 40 души са пострадали, като 17 от тях са настанени за лечение в болници в Геленджик, Туапсинския район и Горячи Ключ.

„За съжаление, броят на загиналите в Архипо-Осиповка нарасна до шест, три от които са деца. Изказвам искрените си съболезнования на техните семейства и близки“, написа Кондратьов.

Според губернатора всички ранени получават необходимата медицинска помощ, а регионалните власти ще окажат подкрепа на пострадалите и семействата на загиналите.

Руските власти твърдят, че става дума за целенасочена атака срещу цивилни и обвиняват Украйна за удара. Към момента украинските власти не са коментирали официално инцидента, а информацията не е потвърдена от независими източници.