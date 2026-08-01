Най‑простият зеленчук подлюти пазара. Европа иска бизнеса на Индия и Египет

Най‑простият зеленчук подлюти Европа. Пазарът на обикновения лук в последните месеци и особено в последните дни е изключително нервен и напрегнат. Европа е на нокти, Азия е предпазлива, Африка е зависима, а производителите по света гледат към небето повече, отколкото към пазара. Защото всичко започва оттам - от климата, който тази година превърна лука в стратегически продукт.

Пазар под напрежение. Защо лукът стана рисков ресурс?

Нервността на пазара идва от комбинация, която не се случва често: ранни сезони, жеги, суша, логистични затруднения и изтощени производители. Лукът е култура на точния момент – ако температурите скочат рязко, добивът пада; ако сезонът закъснее, качеството се влошава; ако дъждовете са прекалени, луковиците загниват. Тази година Европа влезе в сезона по-рано, но с ограничени количества, подходящи за износ. Полетата в Полша, Нидерландия и Германия бяха подложени на стрес от високите температури, което направи производителите предпазливи и задържа част от продукцията за вътрешния пазар.

Така се появи първият симптом на кризата: пазарът започна да диша тежко. Търговците говорят за „нервно очакване“, анализаторите – за „волатилност“, а потребителите – за „необяснимо поскъпване“. Но истината е проста: климатът удари точно там, където лукът е най-уязвим.

Как се произвежда лукът и защо е толкова чувствителен

Лукът е култура, която изисква стабилност. Той расте в цикъл, който не търпи резки промени. Нуждае се от умерена температура, равномерна влажност и почва, която не задържа вода. В Европа този баланс е труден за постигане. Жегите през юни и юли доведоха до преждевременно узряване, а сушата в някои региони намали размера на луковиците. Производителите се оказаха в ситуация, в която добивът е достатъчен за вътрешния пазар, но недостатъчен за износ. А когато Европа не изнася, световният пазар се напряга.

Цените полетяха

На борсите глобалните EUR-деноминирани цени изглеждат стабилни, но това е привидна стабилност. Анализите предупреждават за потенциални скокове при нови климатични удари. В Европа лукът вече се продава на нива, които са по-високи от средните за последните три години. В Южна Европа поскъпването е осезаемо, а в Централна Европа – непостоянно, с резки колебания между седмиците.

На дребно цените са по-високи от обичайното. В някои държави лукът се продава на стойности, които потребителите не са виждали от години. Това е пазар, който реагира на всяка промяна в добивите и на всяка прогноза за жеги.

В момента лукът се търгува на европейските борси на нива между 0.55 и 0.85 евро/кг, като в пиковите дни достига и до 0.95 евро/кг за качествената продукция от Нидерландия и Полша. Това е ръст от около 15–20% спрямо средните цени от миналото лято, а в някои южни региони – особено Италия и Испания – поскъпването надхвърля 25%, заради жегите, които удариха ранните насаждения. На дребно картината е още по-осезаема: в супермаркетите лукът вече се продава между 0,60.1,00 евро/кг в България, а в Западна Европа – между 1.80 и 2.80 евро/кг, в зависимост от сорта и произхода. Това е най-високото ниво за последните три години и пряко следствие от ранния сезон, стреса върху полетата и ограничените количества, подходящи за износ. Пазарът е нервен, защото всяка прогноза за нова гореща вълна може да вдигне цените още – и производителите, и търговците го знаят.

Лидерите в производството и износа

Световните лидери са ясни: Индия и Египет. Двете държави диктуват международните потоци, особено към Близкия изток, Африка и част от Европа. Техният износ е стабилен, но не достатъчен да компенсира европейските колебания. Европа е силен производител, но не е глобален лидер в износа. Тя е по-скоро регионален играч с големи вътрешни пазари и ограничени възможности за доминиране на световната търговия.

Защо Европа не може да вземе големия пай от пазара

Европа иска да бъде ключов износител. Иска да вземе големия пай от световната търговия. Иска да бъде фактор, който определя цените. Но не може. Причините са три: климатът е непредвидим, производството е скъпо, а конкуренцията от Азия и Африка е агресивна. Европейският лук е качествен, но не е масов. И това го прави уязвим. Когато сезонът е добър, Европа стабилизира пазара. Когато сезонът е слаб, светът усеща напрежението.

Къде е България в тази картина

България е стабилен регионален производител. Нашият пазар реагира бързо на европейските тенденции. Когато Европа има ранна реколта, у нас вносът поевтинява. Когато жегите ударят полетата в Полша и Нидерландия, българският лук поскъпва. В момента България е в зоната на умерени цени, но с потенциал за ръст, ако европейските добиви се окажат по-слаби от очакваното. Нашите производители работят под натиск - разходите растат, климатът е непостоянен, а конкуренцията от внос е силна.