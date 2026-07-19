Всичко по темата Войната за ресурси

Бялото злато подлуди Европа! Полша диша във врата на Германия
България драматично изостава от най-динамичния пазар на Стария континент
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България драматично изостава от най-динамичния пазар на Стария континент
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Отвови се война за милиарди. А къде е България?
Коренът, който е ярък герой с азиатската кухня, се превърна в глобален играч
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Мексиканските фермери станаха милионери
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Подправката отбеляза 529% поскъпване
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Защо сутрешната чаша става все по-скъпа
Строи първия в света корабен тунел през полуострова Стад
Цената скочи с 50%, причината е войната в Иран
Разклати голяма икономика, изстреля нов лидер на върха
Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блок...