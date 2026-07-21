Една ядка разтресе Европа. Турция държи ключа

Малък, кръгъл и на пръв поглед съвсем обикновен... Лешникът никога не е бил сред храните, които предизвикват политически спорове или борсови трусове. Днес обаче той е една от най-важните стратегически земеделски суровини в света. От него зависи цялата сладкарска индустрия и най-вече производството на шоколадови кремове, вафли, десерти и сладкиши за десетки милиарди евро, а всяка по-слаба реколта в Турция изпраща цените нагоре и кара хранителните гиганти да трескаво търсят нови доставки.

Така една ядка се превърна в икономически фактор, който разклаща европейската хранителна индустрия. Войната за лешниците вече не се води само между фермерите, а между едни от най-големите компании в света.

Черноморският бряг решава съдбата на шоколада

Ако има столица на лешника, това безспорно е турският град Орду. Заедно със съседните провинции Гиресун, Самсун и Трабзон по черноморското крайбрежие те образуват най-големия район за производство на лешници на планетата.

Мекият морски климат, честите валежи и плодородните склонове създават почти идеални условия за културата. Именно тук се произвеждат приблизително 60–65 процента от всички лешници в света. Това превръща Турция в безспорния лидер на пазара и в държавата, която практически определя цените.

След нея се нареждат Италия, САЩ - основно щата Орегон, Азербайджан, Грузия, Чили и Испания. Макар през последните години тези страни да увеличават площите си, никоя не може да се доближи до турското производство.

Затова всяка силна буря, пролетна слана или необичайна жега по турското Черноморие моментално се превръща в световна икономическа новина.

Климатът променя правилата

Последните години се оказаха особено тежки за производителите. Все по-честите периоди на суша, последвани от проливни дъждове и градушки, влияят върху добивите и качеството на реколтата. През отделни сезони пролетните застудявания унищожиха значителна част от цветовете, а високите летни температури намалиха размера на ядките.

Пазарът реагира мигновено. Международните цени на ядките се покачват при всяка прогноза за по-слаба реколта в Турция, защото алтернативните производители не могат бързо да компенсират липсващите количества.

В средата на 2026 година котировките на суровите лешници остават чувствително над историческите си средни нива. На международния пазар висококачествените белени ядки се търгуват приблизително между 8 и 11 евро за килограм в зависимост от сорта, качеството и произхода, докато първичната изкупна цена в Турция е значително по-ниска и варира според реколтата, курса на турската лира и държавната политика. След преработка, сортиране, транспорт и пакетиране цената на европейските пазари нараства многократно.

Фереро - компанията, която изкупува половината свят

Когато стане дума за лешници, едно име неизменно изплува на повърхността – Ferrero.

Италианската компания е най-големият индустриален купувач на лешници в света. Според оценки на сектора тя използва около една четвърт от глобалното производство всяка година, което означава стотици хиляди тонове суровина. Именно това често поражда впечатлението, че Ferrero „изкупува почти цялата реколта“ - особено в Турция, където чрез собствената си мрежа за доставки и дългосрочни договори компанията има огромно влияние върху пазара.

Зад тези покупки стоят някои от най-популярните марки в света - Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno, Kinder Chocolate, Mon Chéri и десетки други продукти, продавани в повече от 170 държави.

За да гарантира постоянни доставки, Ferrero инвестира не само в преработвателни предприятия, но и директно в производството. Компанията работи с десетки хиляди фермери, развива програми за устойчиво земеделие и дори притежава собствени насаждения в различни части на света. Така тя се стреми да намали риска от климатични сътресения и недостиг на суровина.

Империя за милиарди

Ferrero отдавна не е просто сладкарска фабрика, а една от най-мощните хранителни компании в света. Семейната италианска група реализира годишен оборот от над 18 милиарда евро и продължава да расте чрез придобивания и инвестиции на няколко континента. В нея работят десетки хиляди служители, а производствените ѝ мощности са разположени в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия.

Именно мащабът на бизнеса обяснява защо всяко колебание в цената на лешниците се превръща в стратегически въпрос. Когато суровината поскъпне, това неминуемо се отразява върху себестойността на милиони буркани Nutella, милиарди шоколадови бонбони и огромно разнообразие от сладкарски изделия.

Защо любимите десерти стават все по-скъпи

Поскъпването на шоколадовите изделия през последните години не се дължи само на какаото. Лешниците също играят все по-голяма роля.

Към цената на суровината се добавят рекордните разходи за енергия, транспорт, опаковки, захар, мляко и какао. Производителите инвестират и сериозни средства в контрол на качеството, логистика, маркетинг и научно-развойна дейност. Всичко това постепенно се прехвърля върху крайната цена в магазина.

Особено при премиум продуктите високото съдържание на качествени лешници значително увеличава производствените разходи. Именно затова шоколадите и кремовете с истински лешници поскъпват по-бързо от много други сладкарски изделия.

Европа търси изход от зависимостта

Големият въпрос вече не е дали Турция ще остане лидер, а дали Европа ще успее да намали зависимостта си от нея.

Италия разширява насажденията си, Испания и Франция стимулират местното производство, а Грузия и Азербайджан все по-уверено навлизат на международния пазар. Дори Чили увеличава износа към Европа, възползвайки се от противоположните сезони в Южното полукълбо.

Но засега никой не може да се конкурира с мащабите на турските плантации. Докато над половината от световната реколта продължава да идва от бреговете на Черно море, именно там ще се решава съдбата на една индустрия за десетки милиарди евро.

И затова, когато следващия път отворим буркан с шоколадов крем или разгърнем опаковката на любим десерт, вероятно няма да се замислим, че зад този вкус стои една на пръв поглед скромна ядка, превърнала се в суровина със стратегическо значение. В света на храните лешникът вече е много повече от земеделска култура - той е ресурс, за който се води истинска глобална битка.