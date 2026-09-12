Любим зеленчук запали европейска война. Турция детронира Испания
Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
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Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
За 30 години загубихме 98% от продукция, която ни правеше лидер в Европа
Италианска компания изкупува 1/4 от световната реколта, върти бизнес за 18 милиарда евро годишно
Една суша в Андалусия се усеща на всяка трапеза в Европа
Мащабна дискусия на "Стандарт" очерта проблемите преди еврото
Предизвикателствата пред агробизнеса за 2026 г.
Издателят на медия "Стандарт" постави специален акцент на българската храна като част от Бранд България
Форумът на „Стандарт” събра най-големите в агробизнеса и властта
За изравняване на субсидиите с европейските и за предвидимост на средата настояват произвоидтели и преработватели
Преведоха субсидиите им седмица по-рано, съобщи Фонд "Земеделие"
Като допълнителна подкрепа, Първа инвестиционна банка ще предостави на всичките си клиенти в сектор „Земеделие“ възможността да отсрочат плащанията по...
Дават субсидии за площите, за които има правно основание за ползване Разпределението на средствата между фермерите ще бъде по-справедливо, каза минис...
Пловдив. Специалностите на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е истински хит сред завършващите гимназия в Пловдив. Интересъ...
Тази година фермерите спечелиха най-много от царевица и рапица Субсидиите трябва да отиват при малките ферми, защото големите унищожават работни мест...
600 млн. лв. за проекти на агробизнесмени и общини е разписал шефът на Държавен фонд "Земеделие" Атанас Добрев. Близо 700 земеделци са получили парите...
Сандански. Обновеният кооперативен пазар в Сандански бе официаялно открит в четвъртък. Само за 8 месеца тържището вече е с европейски облик. Кметът на...
Кърджали. Абсолвенти от Висшето училище по агробизнес в Кърджали положиха Галилеева клетва и получиха своите дипломи. Реализацията на завършилите е до...