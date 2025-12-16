Държавата в евро, бюджетът - в лева! Ще полетят ли цените на храните? Това е основният въпрос, който днес изпълнителна, законодателна власт и агробизнес ще обсъждат на 19-ия Коледен форум от кампанията "ДА! На българската храна". Той се провежда в столичния хотел "Маринела" и е в партньорство с Министерство на земеделието и храните.

Медия "Стандарт" събира на една маса министрите в оставка Георги Тахов и Манол Генов с най-големите производители, преработватели и търговци в земеделския бранш. Те ще дискутират предизвикателствата пред сектора в навечерието на 2026 г. Страната ни влиза в нея със служебно правителство и удължителен бюджет.

Във форума ще се включат още зам.-министъра на икономиката Дончо Барбалов, народни представители, както и шефовете на редица държавни институции - БАБХ, Фонд "Земеделие", КЗП, Агенцията за малки и средни предприятия, БАЕЗ, "Напоителни системи", ПУДДОС, Агенцията за лозята и виното.

Представяне ще направи и Николай Петров, директор на "Магазин за хората", който вчера откри първите си щандове в Пловдивско.

Форумите "Да! На българската храна" отдавна да основен глас на агробизнеса в България и се провеждат в партньорство с браншовите организации и сдружения в сектора. Те защитават интересите както на отделните земеделски производители, така и на техните сдружения.

Агробизнесът изпраща една от най-трудните си години и влиза в следващата с несигурност, завишени разходи и оттам с по-високи цени. Притеснението на бранша е и заради предложенията в Общата селскостопанска политика за следващия програмен период на Европейския съюз, в която се разтваря ножицата за субсидии между старите и новите членове.

В края на дискусията ще бъдат раздадени и награди за утвърдени производители, преработватели и сдружения с дългогодишен опит в сектора.

