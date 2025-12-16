Славка Бозукова: Липсата на бюджет създава огромни неясноти

Преживяхме година на истинска перфектна буря в агросектора – с климатични катаклизми, нормативен хаос и непрекъснати протести. Това заяви Славка Бозукова, главен редактор и издател на медия "Стандарт" по време на форума "Да! На българската храна". Земеделието влезе в перманентен авариен режим – от измръзванията и болестите по животните, през сушата и пожарите, до проливните дъждове и ниските изкупни цени. Несигурност, повишени разходи и цени – така изглежда ситуацията за производители, преработватели и потребители на прага на еврозоната, каза още тя.

Ето пълното изказване на Славка Бозукова:

Каква година преживяхме, скъпи приятели!

Година, в която в агросектора се разрази истинска перфектна буря. Тя започна с високото напрежение около Закона за агрохранителната верига – закон, който и до днес остава само на ниво проект. Продължи с темата за магазините „за хората“, които трябваше да отворят през лятото, после през есента, а реално стартираха едва сега.

Докато течаха споровете за надценките, природата за пореден път ни показа, че министърът може да предполага, но единствено Господ разполага – най-вече със съдбите и със земята ни. Така земеделието, а и целият агросектор, влезе в перманентен авариен режим.

Двете вълни на измръзване, невиждани през последните 6–7 години, нанесоха щети за милиони левове и засегнаха не само овошките. Последва шарката по овцете, която донесе допълнително напрежение заради споровете около ваксинацията – ваксинация, която в крайна сметка така и не се осъществи.

След това дойде убийствената суша и с нея – спорът за компенсациите за цената на водата за напояване. Слава Богу, след дълго чакане и заради Министерството на финансите, този процес все пак се задейства сега. Заедно със сушата дойдоха и огромните пожари, а след тях – и необходимостта от нови компенсации.

А после се изсипаха проливните дъждове, които на фона на ниските добиви и ниските изкупни цени на зърнените култури допълнително обезсърчиха стопаните, особено по отношение на закъснялата есенна сеитба.

През цялото това време протестите не спряха. Първо синдикатите извоюваха увеличение на заплатите с 15–20 процента. След това посрещнахме с протести и контрапротести еврокомисаря по земеделието.

Едни протестираха заради закона за домашната ракия и вино, други – заради липсата на компенсации, трети – заради забавянето на модернизацията на напояването. Четвърти – заради новите административни такси на БАБХ. Пети – срещу самите европейци, заради неравномерните субсидии и все по-широката ножица между държавите.

И в края на тази изключително трудна и напрегната година, докато разплащанията по интервенциите и директните плащания тръгнаха предсрочно, а министърът водеше тежки преговори по тревожните за България условия в новия програмен период, протестите заляха страната и кабинетът падна.

Всички тези проектозакони, за които говорим от години, и от които едва два стигнаха до обществено обсъждане, вероятно остават за неопределено време. Но това е по-малкият проблем. Липсата на бюджет, както се очертава, създава огромни неясноти – включително по отношение на буферите за компенсация на водата, която, както знаем, е като въздуха за вашия бранш.

Несигурност, повишени разходи и по-високи цени – така изглежда ситуацията както за производителите и преработвателите, така и за потребителите след 1 януари, когато влизаме в дългоочакваната еврозона.

Днес сме се събрали, за да се опитаме заедно да търсим отговори поне на част от тези неизвестни.

Благодаря за участието на министрите в оставка г-н Георги Тахов и г-н Генов, на заместник-министъра на икономиката Дончо Барбалов, на г-жа Иванова – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, на държавните агенции – БАБХ, БЗП, БАМСП и Агенцията по лозата и виното, на Комисията за стоковите борси и тържищата, както и на държавните предприятия „Ел Би Булгарикум“ и „Напоителни системи“.

Благодаря и на вас – народните представители от различни политически сили, и най-вече на всички земеделски производители, преработватели и търговци, с които вече 19 години сме заедно и отдавна сме превърнали тези ежегодни дискусии в трибуна и глас на българския агробизнес.

И както традицията повелява, в края на срещата ще връчим ежегодните награди за „Пазителите на българската храна“ – за онези, които съхраняват традициите, развиват производствата и пазарите, въвеждат иновации и помагат за оцеляването на отделните подотрасли.





