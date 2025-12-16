Снежина Динева: Целта е да има по-достъпни цени за напоителните площи

„Изпращаме една изключително успешна 2025 година в две основни направления.“ Това заяви изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева по време на форума на в. Стандарт „Да! На българската храна“.

По думите ѝ през годината успешно са завършени рехабилитациите на първите 24 проекта по Програмата за развитие на селските райони – нещо, което не е правено никога досега. „За първи път от близо 60 години, откакто са изградени, тези съоръжения бяха основно рехабилитирани“, подчерта Динева.

В резултат са възстановени над 89 километра главни напоителни канали, закрита тръбна мрежа, дюкери и помпени станции, които имат съществено значение за напояването в регионите с най-голям интерес от земеделските производители. Работата по модернизацията продължава, като към момента „Напоителни системи“ ЕАД е подало още 30 нови проектни предложения, а в близките дни се очаква сключването на последните административни договори с Държавен фонд „Земеделие“.

С реализирането на тези мерки поливните площи ще се увеличат с още около 600 хиляди декара. За сравнение, през поливния сезон на 2025 г. дружеството е доставило вода за напояване на 350 хиляди декара. За следващия сезон вече са заявени близо 390 хиляди декара, като се очаква броят им да нарасне значително до началото на поливния период.

Добрата новина, според Динева, е свързана и с климатичните условия през последните месеци. Валежите са довели до над 35% повишаване на водните обеми в язовирите за напояване на територията на страната, което създава предпоставки за успешен поливен сезон през 2026 година.

Сред ключовите инвестиции тя открои капитализацията на дружеството за възстановяването на помпена станция „Пясъчник“. По този начин водите от хидроенергийната система през зимния период, включително от язовир „Белмекен“, ще могат да се прехвърлят към язовир „Пясъчник“, а през летните месеци да осигуряват напояване за целия регион на област Пловдив.

Съществена промяна е и обявяването на услугата „доставка на вода за напояване“ за услуга от общ икономически интерес. Това позволява драстично намаляване на цените за земеделските производители. Цената на гравитачната вода е намалена от 15 стотинки на 2,5 стотинки, а при помпената вода – от стойности между 25 стотинки и 2,38 лева, в зависимост от стъпалото, до единна цена от 3,8 стотинки, независимо от нивото на повдигане.

„Това е безпрецедентно облекчение за земеделските производители. До момента, с украинската помощ, те достигаха до около 80% компенсация на разходите, а сега реалното намаление е около 94%“, подчерта Динева. Целта е чрез по-достъпни цени да се увеличат значително напояваните площи в страната.

В дългосрочен план „Напоителни системи“ си поставя амбициозната задача в рамките на четири години да бъдат рехабилитирани максимален брой канали чрез капиталовата програма на дружеството. Към момента са идентифицирани около 140 приоритетни обекта в цялата страна, които се нуждаят от спешна рехабилитация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com