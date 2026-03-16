БАБХ затяга контрола върху храните

Датата на замразяване ще се посочва на етикетите на размразеното месо и месни разфасовки, които стигат до търговската мрежа. Това разпореди днес изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски. Информацията бе обявена на пресконференция в Агенцията.

С друга заповед д-р Мавровски възстанови 100-процентния контрол върху вносното пилешко месо от Пoлша заради опасност от салмонела.

От миналата седмица Агенцията засили проверките за нерегламентиран транспорт на животни, във ферми, на пазари за животни, включително и по държавните граници.

При осъществения контрол върху храни са издадени 57 акта и 32 предписания, затворени са отделни обекти. Както по сигнали, така и в рамките на текущия контрол са инспектирани общински пазари, временни обекти за продажба, седмични пазари и тържища, места за директна продажба на плодове и зеленчуци, търговски обекти, заведения за хранене, производствени обекти и складове на едро. Почти 1420 кг храни от животински и неживотински произход, 2850 яйца и по-малки количества други храни са насочени за унищожаване. Повечето нарушения са свързани с липса на необходимата маркировка, неясен произход, храни с изтекъл срок на годност, неправилно етикетиране, липса на ветеринарно-санитарни документи, нарушение на хигиенните и температурните изисквания при производството и съхранението на храни, нерегламентирана търговия.

По линия на контрола на здравеопазването на животните, от Агенцията са извършени 533 проверки, съставени са 50 акта и 46 предписания. Резултат от тази дейност са и спрените нерегламентирани превози на животни на ГКПП Дунав мост. На извършителите са съставени актове.

По сигнал, в нерегистриран обект в област Шумен са намерени приблизително 100 тона храни от неживотински произход без документи за произход - основно безалкохолни напитки, и един тон с изтекъл срок на годност. За обекта е издадена заповед за спиране на дейността. Храните с изтекъл срок са насочени за унищожаване, а другите са поставени под възбрана.

Общо над 400 проверки, свързани с училищното хранене са извършили екипи на БАБХ в цялата страна през миналата седмица.

Закуски с бактерии и плесен, мляко и млечни продукти, и кренвирши с отклонения от стандартите за храна за деца. Такива нарушения са открити досега при лабораторните изследвания на 130 проби от училищна храна, взети на 11 март т.г. Констатирани са несъответствия между етикетирането и вложените съставки, както и случаи, при които при производството на закуски не е използвано сирене от българско мляко, каквото е изискването. Установени са и други храни, произведени от суровини, които не отговарят на изискванията за храни за деца. В едно училище в област Велико Търново са констатирани храни от обект, който към момента на проверката не е регистриран по Закона за храните. До момента са съставени 25 акта за административни нарушения и 17 предписания. Откритите храни с изтекъл срок на годност са насочени за унищожаване.

Днес в България пристигна третият кораб с аржентински слънчоглед. Инспекторите на БАБХ ще вземат проби в присъствието на представители на Асоциацията на зърнопроизводителите. При лабораторните изследвания на проби от предишните два кораба бяха установени завишени нива на пестициди над допустимите норми.

Изпълнителният директор на БАБХ призова гражданите да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон 0700 122 99.

