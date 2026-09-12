Гечев подхваща сиренето с 60% вода, разкри за нови правила
„Прогресивна България“ подготвя промени в етикетирането и специална марка за фермерските продукти, докато битката с високите цени продължава
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„Прогресивна България“ подготвя промени в етикетирането и специална марка за фермерските продукти, докато битката с високите цени продължава
Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите
Контролът не спира с отпадането на обозначаването в левове и евро
Касае етикетите на стоките
Преетикирането подкопава доверието на потребителите
Датата на замразяване ще се посочва на етикетите
В България проблемът се задълбочава поради липсата на ефективен контрол
Пием до три дни след отварянето на шишето
Проблемите са свързани най-вече с това как търговците обозначават стоките с ценова информация
Завишават се и санкциите за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите
Дори искат гратисен период за въвеждането на двойните етикети
Подкрепя президента на КНСБ Пламен Димитров в искането му за отбелязване на доставната цена
От август етикетите вече ще трябва да са с 2 цени
Постъпил е и сигнал от Българска национална асоциация „Активни потребители“
Нови изисквания за бутилирането, сменят етикетите
TikTok полудя от коментари
Вижте какво ще пише вече на етикетите
За момента одобрени за консумация са само някои видове
Послания "Разпродажба", "Само сега", "Топ цена" върху червени етикети примамват потребителите
Потребителите вече ще бъдат по-защитени с приемането на новия Закон за храните, а любителите на чашката ще могат да варят ракия целогодишно. Това бе р...