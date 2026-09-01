Гечев подхваща сиренето с 60% вода, разкри за нови правила

Цените на част от храните вече са тръгнали надолу, но възможностите за още поевтиняване далеч не са изчерпани, заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев. Той подчерта, че битката с високите надценки остава сред основните задачи на управляващото мнозинство. Според него големият проблем е, че държавата години наред не е разполагала с достатъчно данни и координация, за да проследява как се формира крайната цена на храните.

„Цените не са достатъчно добри. Могат да бъдат оптимизирани още. Някои от хранителните продукти паднаха, но може и още“, каза Гечев пред бТВ.

Откритие в министерствата

Гечев посочи като един от най-сериозните проблеми липсата на административен капацитет за наблюдение на цените. „Знаете ли, че в Министерството на икономиката допреди няколко месеца, допреди месец, да речем - няма нито един човек, който да отговаря за цените. Нито в Министерството на земеделието. Има структури, които не си говорят. Така че ни чака много работа“, заяви той.

Според депутата именно липсата на координация между институциите е една от причините държавата трудно да установява къде по веригата от производителя до магазина се натрупват най-големите надценки. Гечев настоява за по-системно наблюдение, без това да означава административно определяне на цените или намеса в свободния пазар.

Френският модел като ориентир

Друг сериозен проблем е липсата на референтни данни - на какви цени стоките постъпват в магазините и как се променят те на различните етапи от веригата. „Когато правихме данните за референтна стойност, един от най-големите проблеми в държавата е липсата на референтни данни - тоест на колко постъпват стоките в магазините, каква е съответната структура“, обясни Гечев.

Той даде Франция като пример за по-развита система. „Там има много ясен модел. Има обсерватории, които обследват цялостния модел на цените, всеки един от акцентите. Без да се намесва на пазара, но гледа дали цените отговарят, или не отговарят на законодателството на свободната конкуренция“, каза депутатът.

Нови правила и по-ясни етикети

Гечев вече обяви и следваща инициатива на „Прогресивна България“ - промени в етикетирането на храните. Според него продукт с 60% вода не трябва просто да се продава като „сирене“, без купувачът ясно да разбира какво получава. Подготвя се и законодателство за марка „фермерски продукт“, което трябва да отличава реалните производители и качествените български стоки.

„Ние ядем сравнително добри храни в България, но въпросът е на каква цена. Ние не сме си отишли от тази си заявка - да се борим с високите цени на храните. Пазарът трябва да бъде свободен и не трябва да бъде изкривяван“, заяви Гечев. Той настоя и Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията да засилят наблюдението за нелоялни практики.

„Кошница с грижа“ остава, но контролът се затяга

По думите на Гечев инициативата „Кошница с грижа“ продължава, макар резултатите от нея да не са напълно такива, каквито управляващите са очаквали. Постъпили са и сигнали, че част от включените стоки са били промоционални и преди това.

„Контролните органи трябва да се понамесят малко за това дали новото законодателство и кошницата нямат нелоялни практики на пазара“, заяви той. Според него именно по-добрият контрол и събирането на реални данни трябва да покажат къде има обективно поскъпване и къде се натрупват трудно обясними разлики в цената.

35 години наследство

Гечев призна, че първите 100 дни на управлението са били трудни. „Първите 100 дни не бяха най-щастливите. В крайна сметка не е съвсем нашият бюджет и не отразява съвсем нашите политики. Направихме редица законодателни инициативи, които все още вървят - избирането на техните наредби“, каза той.

На въпрос защо промените не вървят по-бързо при наличието на парламентарно мнозинство Гечев отговори: „Така изглежда на пръв поглед. Аз също съм по-нетърпелив, но имаме 35 г. наследство в структурата на икономиката, в структурата на българските производства, липса на пазарни отношения, липса на коопериране.“

„Много неща липсват, но ние сме длъжни да поправяме. Някои мерки се направиха - част от тях сработиха много добре, други - не чак толкова. Но битката с цените си продължава“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.