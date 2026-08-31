Крими

Първа версия за зверското убийство в София. Жертвата е обезглавена

В квартал "Бъкстон" загина млада жена

Първа версия за зверското убийство в София. Жертвата е обезглавена
31 авг 26 | 16:09
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Григор Атанасов

Зверско убийство на млада жена в апартамент в квартал "Бъкстон" разтърси столицата. Задържан е украински гражданин на около 25 години. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи. По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 г. Тя била обезглавена.

Рано сутринта мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там е открито тялото на починала жена.

Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви.

По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид.

„Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.

По непотвъдена информация, в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики.

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Автор Григор Атанасов

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2 Коментара
Кики
преди 1 час

Колко пъти съм писал статоси за депортация на украинци и украинки включително...и все ми ги махат Журналя, вие сте отговорни за това убийство. Отразянайте волята на народа

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Zar Boris
преди 52 минути

Standart, UKROFASCHAGI, do predi. dwa tchasa ne znaehte Nazionaliteta na Ubietza, Sled Kato 5 do 6 Miliona BALGARI GO ZNAEHA!!!!!!! WASCHTA MAMITZA FASCHISTKA !!!!?

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