Издирват 23-а пътници в морето. Изчезнали са от катамаран

Тежка морска трагедия разтърси крайбрежието на Северен Кипър в неделя следобед след като бърз пътнически катамаран се преобърна само минути след отплаването си от пристанището на Кирения (Гирне) към турското пристанище Ташуджу.

На борда са се намирали общо 267 души – 259 пътници и 8 членове на екипажа.

По последни данни 7 души са загинали, 237 са спасени, а 23-ма все още се издирват.

Инцидентът е станал на около 2 километра северно от брега на Кирения.

След подаването на сигнала към мястото незабавно са изпратени катери на бреговата охрана, спасителни кораби и множество частни лодки.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan bir yolcu gemisi, Girne'nin 4 mil açığında alabora oldu.



260'tan fazla kişinin bulunduğu gemidekileri kurtarmak için tüm ekipler seferber edildi.



Kurtarılanlar Girne Limanı'na götürülüyor. pic.twitter.com/tsBPap7hPp — TRT HABER (@trthaber) August 30, 2026

В мащабната спасителна операция са включени и хеликоптери, както и кораби на турските военноморски сили.

Част от пътниците са останали върху преобърналия се кораб и са чакали помощ.

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Други са използвали спасителни средства, а според очевидци някои от пътниците са скочили във водата.

Спасените хора са откарани в пристанището на Кирения, откъдето част от тях са насочени към болници.

Здравните екипи в пристанището и лечебните заведения са били приведени в готовност за приемане на пострадали.

Причината за трагедията все още не е установена.

Премиерът на Северен Кипър Юнал Юстел заяви, че технически екипи разследват защо корабът внезапно е започнал да поема вода и се е преобърнал.

По думите му отговорите се очакват и от записващото устройство на кораба, известно като „черна кутия“.

Юстел съобщи, че корабът е напуснал пристанището и около 15–20 минути по-късно е започнал да поема вода.

Той посочи също, че ден по-рано районът е бил засегнат от силна буря.

След отшумяването ѝ в морето са останали тежки вълнения и т.нар. „мъртви вълни“, които могат да представляват сериозна опасност за плавателните съдове.

По разпореждане на турските власти в операцията са изпратени допълнителни сили.

Турската брегова охрана е включила 5 плавателни съда и 2 хеликоптера.

Военноморските сили са изпратили още шест кораба за подпомагане на издирването.

От Северен Кипър също са мобилизирани спасителни катери и корабът „Акгюнлер 3“.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Анкара работи в координация със Северен Кипър и че спасителните действия продължават.

Катамаранът „Фило Джет“ (Filo Jet), собственост на компанията „Фило Денизджилик“ (Filo Denizcilik), е високоскоростен пътнически кораб с капацитет до 270 души.