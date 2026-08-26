Кървава вечеря! Мъж застреля 4 деца

Кървава вечеря смрази САЩ. Мъж застреля осем свои роднини, сред които четири деца, на семейна вечеря в северозападния американски щат Монтана. Трагедията се разиграла в град Билингс. Жертвите са представители на четири поколения от едно семейство - от над 90-годишна прабаба до момиче на 7 години.

Убиецът бе идентифициран като 44-годишния Алън Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върнал в неделя и ги застрелял заедно с още шестима роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно починал от раните си.

Роднина описа масовия убиец като "отшелник", който прекарвал по-голямата част от времето си в своята стая пред компютъра. "Имаше много червени флагове и много хора говореха, но "никой не слушаше", каза Брад Айърланд, чиято бивша съпруга и две от децата им са сред убитите. Айърланд заяви, че доколкото му е известно, Смит никога не е бил насилник, но е прибягвал до словесни обиди.

Това е 22-рото масово убийство с огнестрелно оръжие в САЩ тази година. Петнадесет от тези случаи се дължат на семейни конфликти.